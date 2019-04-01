Özhaseki: Sandıktan çıkan sonuca saygı duyulmalı

01 Nisan 2019

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, partisinin genel merkezi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı, değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de bazı can sıkıcı olayların haricinde büyük bir huzur içerisinde vatandaşların oylarını kullandığını belirten Özhaseki, sandıktan çıkan sonuca herkesin saygı duyması gerektiğini söyledi.

Birtakım itirazlarda bulunduklarını vurgulayan Özhaseki, "Bu itirazların temel nedeni yine ille de biz alalım kaygısı değil, oraya atılmış olan bir tek oyun bile zayi edilmemesi duygusudur, milletin iradesinin tecelli etmesi duygusudur. Oradan da nihayetinde çıkacak sonuçların her ne olursa olsun bizler tarafından hüsnükabul göreceği, başüstüne denileceğinin de bilinmesi lazım. Birkaç ay boyunca bizleri takip ettiniz sizler de yoruldunuz. İl teşkilatlarımıza, genel merkezdeki bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum bu mücadelelerinden dolayı." ifadelerini kullandı.

"Hataların düzeltilmesi tek amacımız"

Özhaseki, "İstanbul'daki itirazlarda sonucun etkilenebileceğine yönelik bir görüş hakim, Ankara için umutlu musunuz" yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Haliyle Ankara'da da binlerce belki sandıkta çok net bariz hatalar var, öyle söyleyelim artık... Onların düzeltilmesi tek amacımız. İlle de sonuç değişsin diye bir gayretimiz yok, ille de biz almak istiyoruz diye bir gayretimiz yok. Sadece milletin iradesi nasıl sandığa atılmışsa onun da aynı şekilde oradan doğru bir şekilde çıkıp tecelli etmesini arzu ediyoruz. Millet ne oy vermişse sonuç o çıksın istiyoruz. Bunun peşindeyiz, doğrunun peşindeyiz. Ömrümüz demokrasi mücadelesiyle geçti, milletin iradesine saygı duymakla geçti. Bugün de tabii ki aynı söylediğimiz kurallara uygun davranacağız biz."

"Çok net bariz hatalar var"

Özhaseki "Ne gibi hatalar mevcut" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Biraz önce mesela İstanbul'dan gönderdiler bana bir oy tutanağı, arkadaşlarımızda şimdi çokça var biliyorum cebimde örneği var mesela. Bir yerde 201 oy Binali Bey almış, 100 küsür oy karşı taraf almış, 201 oyu İşçi Partisine yazmışlar ve Binali Bey'e 1 oy yazmışlar bunun gibi çok net bariz hatalar var. Bu kasıt da olabilir, hata da olabilir bunların açığa çıkması önemli. Milletin de müsterih olması önemli yani herkes seçimlerde kendisini ifade edecek şekilde sandığa gider ve oyunu atar. Oradan çıkacak sonuç da elbette ki hepimizin saygı duyacağı bir sonuç, bunun doğru çıkmasını arzu ediyoruz, mücadelemiz bu yönde."

"Açık ara birinci partiyiz"

AK Parti'nin Türkiye genelinde aldığı sonuçlarla ilgili Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rapor sunulmasına ilişkin soruyu ise Özhaseki, AK Parti'de istişare kültürünün yerleştiğini belirterek şöyle devam etti:

"Bir hata var mı, yok mu, bunları tek tek irdeleyen bir partiyiz. Şunu net olarak söyleyebiliriz ki açık ara birinci partiyiz. 16 yıldır seçimlere giriyoruz ve bu bir dünya rekorudur. Girdiğimiz bu yerel seçimlerde de karşıda 4'lü ittifaklar olmasına rağmen açık ara birinci parti çıkıyoruz. Bundan birkaç ay önce yapılmış seçimlerden daha üstte bir oy alıyoruz. Bu milletimizin bizim partimize olan teveccühünü ve güvendiğini gösterir. Ancak şehirlerde yapılan oylamalarda da ittifakların çok cüzi oylarla öne geçip belediye alması ya da geride kalıp belediye kaybetmesi çok önemsenecek durum değildir. Cumhur İttifakı bir beka meselesi üzerine kurulmuştur. Demek ki vatandaş bizim bu sözlerimize inandı ve tasdikledi bizi. Bizim ortak özelliğimiz yerli ve milli olmamız."

Kaynak: AA