Özkoç: Adam 20 yıldan beri iktidar, sorumlu CHP

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de yaptığı basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Özkoç, özetle şunları söyledi:

"Kendimize ait yangın uçağı alacağız’ demiş. İnsanlar telaşlanmış; ‘13 tanenin üzerine bir tane daha mı yangın uçağı alacak?’ Ondan bahsetmiyor Recep Tayyip Erdoğan. Kendisinin 13 tane uçağı var ama, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiç yangın uçağı yok. Ondan bahsediyor Recep Tayyip Erdoğan. Yani 20 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti’ne yangın uçağı alacakmış. Hektarlarca ormanlarımız yandı. 20 yılda kendisi bunu hiç akıl edemedi. Canlılarımız yok oldu. Şehitler verdik. Şimdi, orman yangınlarının söndürülmesi için, önümüzdeki yıl planına bir uçak almayı koymuş. Kendisini tebrik ediyoruz. Devlet işte tam böyle bir akılla yönetilir. Öngörü sahibi olmak tam da budur.

‘Ormanlarımızdaki yangınlara en kısa sürede müdahale ettik’ demiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yalan söylüyor arkadaşlar. Ben Marmaris’teydim. Bodrum’daki, Milas’taki orman yangınlarına; ilk üç günde havadan destek hemen hemen hiç yok ve yetersizdi. Daha önceden böyle bir tedbir alınmamıştı, yangın uçağı yoktu oralarda. Önceden elde edilmiş bir istihbarat da yoktu. Ordumuzun gücü ve birikiminden de faydalanılmadı. Tam bir beceriksizlik ve acziyet vardı. Yalan vardı, gerçekleri kapamaya yönelik gayret vardı, kibir vardı. Bunların hepsi vardı, ama yangın uçakları yoktu. ‘İHA’lar sayesinde’ demiş, ‘ilk müdahaleyi 12 dakikaya indirdik’, demiş. Yalan söylüyor. Madem İHA’lar sayesinde yangınların yerini tespit edebiliyorsunuz, neden İHA’ları, drone’ları kullanıp da yangını ilk dakikalarda tespit edip, oralarda gezdirip, derhal Türk Hava Kurumu’nun bakımını yaptırdığınız uçaklarla oralara müdahale etme becerisini gösteremediniz. Çünkü böyle bir şeyi yapmayı aklınızdan bile geçirmediniz.

AKP Genel Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kurumu’nun uçakları ile ilgili hem THK’yı suçlamış, hem CHP’yi suçlamış. Adam 20 yıldan beri iktidar, yapılanlardan ve olan bütün felaketlerin sorumlusu CHP. Kendisi pür-i pak. Bu devletin sorumlusu, bu iktidarın başındaki kendisi değil.

Kendi atadığı kayyum, Cenap Aşçı diyor ki, ‘Bu uçaklar 2018 yılına kadar, yangınlarda kullanıldı.’ Senin kayyumun söylüyor. Daha sonra senin kayyum başkanın diyor ki, ‘Orman Bakanlığı, 2019 yılına kadar da bu uçaklardan faydalandı, fakat daha sonra devre dışı çıkartıldık.’ Kim devre dışı çıkarttı? Orman Genel Müdürlüğü. Orman Genel Müdürlüğü, neden ve nasıl devre dışı bıraktı, THK uçaklarını? THK uçaklarının kapasitesi 4.9 ton. Şimdi ihale açacak, birilerini ihale dışında bırakmak istiyorsa, Orman Genel Müdürlüğü; ne yapması gerekiyor? İhalenin şartnamesine, 5 ton su alabilen uçaklar diye yazması gerekiyor. Böylece minik bir farkla, Türk Hava Kurumu devre dışı bırakılıyor. Sizin aklınızı seveyim? Yazıklar olsun, bu ülkeye yaptıklarınız, Türkiye’ye çektirdiğiniz çilelerden dolayı, sizlere yazıklar olsun.

Ne yaptınız, arkasından; gittiniz Rusya’dan uçak kiraladınız. Kiraladığınız uçağın sadece çok az bir miktarı ile THK’nın uçaklarını tamir edebilirdiniz, tamir ettiğiniz uçaklarla THK’nın en az altı tane uçağı olurdu ve bu yangınlara müdahale edilmiş olurdu. Ama siz bunu yapmadınız. Neden yapmadınız, Rusya’ya faydalanmak için yapmadınız. Rusya’dan S-400’leri alsanız, yangın uçaklarını milyonlarca dolara kiralayıp da alsanız dahi Rusya size dostluk mu yapacak? Hayır, size güvenmiyor, itibarınız yok, sizinle dalga geçiyor Rusya. Neden mi? Söyleyeyim, çok açık. Devletler, dış politikada kendi ülkelerinin çıkarlarına uygun hareket ederler. Ama sen bunu bilmiyorsun, Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü sen, kendi ülkenin çıkarlarına değil, başka ülkelerin çıkarlarına hizmet etmek için aklını, zamanını harcıyorsun.

RTÜK eleştirisi

Sen, orman yangınları çıktığı zaman, orman yangınlarını anlatan, orman yangınlarını düzgün bir haber olarak sunan, ama gerçek bir haberler olarak sunan, yandaş olmayan televizyonlara, RTÜK kanalı ile ceza yağdırdın. Şimdi bu RTÜK, Recep Tayyip Üst Kurulu haline dönüştü. Sen orada, sadece kendi söylediklerini emrederek, basın kuruluşlarına sansür uygulamaya çalışıyorsun. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sansür anayasamızda yasaktır. Ama sen anayasayı tanımazsın ya, işine gelince anayasa dersin, gelmeyince demezsin. İşte burada da tam bunu yapıyorsun. RTÜK’ü kendi emir erlerin gibi kullanıp, ceza yağdırıyorsun. Neden? Çünkü, senin beceriksizliğini, senin acizliğini, iktidarının acizliğini yayınladıkları için…

Memura zam teklifi

Kamu işçileri ile ilgili imza atıldı, memurlarla ilgili imza atılacak. Kamu işçilerine, ilk altı ay içinde yüzde 12, ikinci altı ay içinde yüzde 5, enflasyon farkı zammı yapıldı. Enflasyon gerçek veri yüzde 30’larda. Ama TÜİK’in enflasyonu yüzde 18.9. Bir tek şey yap Recep Tayyip Erdoğan. Önüne aldığın maaşı koy. Kendin devlet imkanlarından nasıl yararlanıyorsun, al önüne koy. Saraylarını, imkanlarını, maaşlarını; o bizim bilmediğimiz ama Amerika Birleşik Devletleri’nin bildiği servetleri hepsini önüne koy. Bunların hepsi sana itibar sağlıyor derken, milletin gözünün içine baka baka; senin millete reva gördüğün o verdiğin zammı da önüne koy. Senin vicdanın hiç sızlamıyorsa, yüreğinde en ufak bir kıpırtı yoksa, artık Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda da oturmana gerek yoktur. Bu yoksulluğa mahkum ettiğin, açlığa mahkum ettiğin işçi, emekli, esnafı, bu Türkiye Cumhuriyeti’nin insanlarını yönetmeyi derhal bırak, derhal önseçime git.”