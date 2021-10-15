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Özkoç: Anketlere göre Millet İttifakımız 360 milletvekilini garantiledi

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Son anketlere göre Millet İttifakımız yarın seçim olsa parlamentoda 360 milletvekilini garantiledi, hedefimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından son kamuoyu anketleri ile ilgili açıklama paylaştı.

Özkoç şunları kaydetti:

"Bugün sizlerle sevindirici bir haber paylaşmak istiyorum. Son anketlere göre Millet İttifakımız yarın seçim olsa parlamentoda 360 milletvekilini garantiledi, hedefimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem... Birlikte kazanacağız!"

 

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