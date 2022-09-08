Özkoç: Ege adaları cephanelik haline gelinceye kadar neredeydin?

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Ege adalarının Yunanistan tarafından işgal edildiği” yönündeki açıklamasını eleştirdi.

Özkoç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Yunanistan’ın adaları silahlandırması konusunda başından beri netiz, başından beri Türkiye'nin menfaatlerini savunuyoruz. Erdoğan, Ege adaları Lozan’a rağmen cephanelik haline gelinceye kadar neredeydin? Şimdi adaların işgal edildiğini itiraf ediyorsun. Samimi ol! Sadece konuşma, uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye’nin menfaatlerinin yanında ol!”

Edoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST’te, Yunanistan’ın S-300 Hava Savunma Sistemi’ne ait füzeleri Türk savaş uçaklarına kilitlemesine ilişkin, “Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a bizim tek cümlemiz var: İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz.” ifadelerini kullanmıştı.