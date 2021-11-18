Özkoç: Emniyet Genel Müdürlüğü hakkımda suç duyurusunda bulunmuş

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Narkotik, 10 Ekim’de Kolombiya’da yakalanan 4.9 ton kokainle ilgili Kolombiya’dan ‘adli yardımlaşma talep ettik, cevap alamadık’ dedi. Kolombiya, 22 Eylül’de Türkiye’den 'adli yardımlaşma' talep ettik' diyor. Hangisi doğru?” sorusunu yöneltmişti.

Özkoç’un paylaşımı sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yeni bir açıklama yaptı. EGM açıklamasında, Kolombiya’nın Türkiye’nin adli istinabe talebine yanıt vermediği belirtilirken, “CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.” denildi.

Bunun üzerine Özkoç da sosyal medya hesabından EGM’nin suç duyurusunda bulunacağına ilişkin haberi alıntılayarak bir mesaj paylaştı. Özkoç’un mesajı şöyle:

“Emniyet Genel Müdürlüğü hakkımda suç duyurusunda bulunmuş... Ben milletvekiliyim, milletin vekiliyim. Milletin aleyhine gördüğüm her karanlık noktayı araştırmak benim görevim. Hiçbir tehdit ve baskı beni yolumdan döndüremeyecek!”