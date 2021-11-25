Özkoç: FETÖ'cü ilan ettikleri Birleşik Arap Emirlikleri'yle anlaşma imzaladılar
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Dün FETÖ'cü ilan ettikleri Birleşik Arap Emirlikleri'yle bugün anlaşma imzaladılar. Bir gün dik durun.” dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, dün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Erdoğan ve el Nahyan, görüşmelerinin ardından bazı alanlarda yatırım anlaşmaları imzalandı.
Anlaşmalar arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve BAE Merkez Bankası arasındaki iş birliği mutabakat zaptı da yer aldı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Özkoç’un paylaşımında Yenişafak gazetesinin BAE prenslerinin yer aldığı, “Şerefsiz Bunlar” yazılı manşeti ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “15 Temmuz ABD ve BAE talimatı ile oldu.” sözlerini içeren görseller yer aldı.
Dün FETÖ'cü ilan ettikleri Birleşik Arap Emirlikleri'yle bugün anlaşma imzaladılar.— Engin Özkoç (@enginozkoc) November 24, 2021
BİR GÜN DİK DURUN! pic.twitter.com/AVBvSQ4Fzd
Özkoç görselleri sosyal medya hesabından; “Dün FETÖ'cü ilan ettikleri Birleşik Arap Emirlikleri'yle bugün anlaşma imzaladılar. Bir gün dik durun!“ notuyla paylaştı.