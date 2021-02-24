Özkoç: Merkez Bankası ihale yapmadan nasıl sattınız?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Özkoç konuşmasında şunları söyledi: "Anayasamıza göre cumhurbaşkanı aynı zamanda başkomutan olarak anılıyor. Bundan beş buçuk yıl önce asker, polis ve sivil olmak üzere 13 tane vatandaşımız bölücü terör örgütü PKK tarafından rehin alındı. Beş buçuk yıldan beri CHP milletvekili arkadaşlarımız ve genel başkanımızın bütün uğraşılarına rağmen başta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kulaklarını tıkadılar, görmediler, duymadılar. Beş buçuk yıl aradan sonra Gara’da bir operasyon yapma kararı alındı. AKP’nin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı olarak da Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, Gara’ya yapılacak operasyonu günler öncesinden ifşa etti. ‘Müjde vereceğim size’ dedi. 13 arkadaşımızdan daha kıymetli olan kendisi ve kendi iktidarı olduğu için siyasetine alet etmek istedi. Nihayet operasyon yapıldı. Operasyonu silahlı kuvvetlerimiz, terör kimliği bulunan unsurları etkisiz hale getirmek için yapar, rehin tutulan kardeşlerimizin kurtarılması için yapar. İkisi için yaptık olmaz. İlk önce rehineleri kurtarmanın yolunu bulursun sonra oradaki unsurları etkisiz hale getirmenin yolunu bulursun. Sen hayatın boyunca bir kere bile cumhurbaşkanlığı yapmadığın için hep aklın AKP Genel Başkanı olarak davranmak olduğu için ifşa ettin. Oraya bir operasyon yapıldı. Üç evladımız operasyonu gerçekleştirirken şehit düştüler. Bunun karşılığında rehin tutulan kardeşlerimizi kurtarsaydık, o üç evladımız vatan millet için şehadet şerbetini içtiler, bağrımıza basardık. Başta 13 kardeşimizden oraya taarruza geçen askerlerimizin hayatı ifşadan dolayı tehlikeye atıldı. Generaller, askerlerine ‘evladım’ diye hitap ederler. Anne babalar asker ocağına evlatlarını emanet eder."

Özkoç konuşmasının devamında, "Cumhurbaşkanı sıfatını taşımayan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekranlara kendi kongresinde çıkarak bu şekilde gülmüş ve sırıtmıştır. Fıkralar anlatmıştır. Millet taziyeye geliyor, siz fıkra anlatıyorsunuz, gülüyorsunuz. Televizyonlar altyazı geçiyorlar, 16 şehit verdik. Evlatlarının taziyesini kabul eden bir kişinin resmi midir bu? AK Parti milletvekillerine, onlara oy veren insanlara soruyorum. İki türlü gülüş vardır. Biri insanın içini acıtır, biri ısıtır. Hayatımız boyunca içimizi acıtan bu gülüşü asla unutmayacağız. Bu kongrede ben her şeyi yıktım, bir tek önemli olan benim.’ Başkomutan olarak şehit evladın ya, bir de anası var. Kongreden gülerek, fıkralar anlatarak, kongreye telefonla bağlıyorsun. O şehit annesi kongreden aradığını, AKP Genel Başkanı olarak aradığını biliyor mu? Hayır bilmiyor. ‘Onlar en yüksek mertebeye ulaştılar, biz kendi işimize bakalım’ diyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu sindirilebilecek bir şey değil. Ben buradan defalarca açıkladım. YPG 2014’te hayata geçmiş, 2016’da terör örgütü ilan edilmiş. Sen Türkiye’nin dışarıda bulunan Süleyman Şah Türbesi’ni teröristlerin işgalinden kurtarmak için koruma emri vermiyorsun, oradaki bayrağı teröristlerle indirtiyorsun, toprağımızı oradan kaçırtıyorsun. Bir insanın yüzü hiç mi kızarmaz? Terör örgütü Abdullah Öcalan’ı muhatap alan Türkiye’deki tek Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Muhatap aldığını söyleyen, bir dahaki haftalarda o videoları çıkartacağım, bizzat kendi ağzından söylediği o videoları yayınlayacağım. ‘PKK terör örgütü bizim zamanımızda güçlenmiştir, ‘Biz izin verdik PKK’nın girmesine’ dediği videoları yayınlayacağım… Kandil’i muhatap alan tek siyasi parti Genel Başkanı kendisidir. Kandil’e milletvekili gönderen siyasi parti Genel Başkanı kendisidir.… Milletin gözünün içine baka baka ‘uzaya gideceğiz’ diyor. Meğer gideceği yer Gara imiş. Bunu ifşa ediyor, söylüyor. ‘Müjde vereceğim’ diyor. Operasyon tamamıyla başarısız oluyor. Çünkü bir rehine kurtarma operasyonu olarak düzenlenmiyor. Ondan sonra yaşadığımız malum görüntülere tüm Türkiye şahit oluyor." ifadelerini kullandı.

"Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş belediye başkanı oldu. Göreve geldiği gün, genel sekreterlik görevine damadını getirseydi, Türkiye ayağa kalkardı. ‘Milletin oylarıyla geldin, nasıl damadını getirirsin?’ Paranın başına oturtsaydı, Türkiye ayağa kalkardı." diyen Özkoç, "Aile işlerini devlet işlerine karıştırma. Maliye Bakanı yaptığın zaman iki yıl içerisinde Türkiye’nin yüzde 80 borcunu bu damat artırdığı zaman, KOBİ’lerdeki banka borcu 2 yılda 200 milyar TL fazla borçlandığı zaman, 611 milyar TL’den 842 milyar TL’ye çıkan bankadaki vatandaşın borcu tavan yaptığı zaman, 513 milyardan 841 milyara çıkan bu borçların hesabının verilmediği anlar ortaya çıktığı zaman, döviz ve Euro 8’in üzerine 10’u bulduğu zaman, millet adına hesap sormak zorundayız. Ne yaptınız bu paraları diye. Damadı getirdin Hazine’nin bütçesini bir yere gönderdiniz, yok ettiniz. Canikli cevap veriyor. Minareyi çalan kılıfını uydurur misali. Bunlar sadece minareyi değil, topunu çalıyorlar. Sonra ‘o dövizleri sattık’ diyor. Biz de soruyoruz, Merkez Bankası ihale yapmadan, piyasaya açıkça müdahalede bulunmadan, nasıl sattınız, kime sattınız? Bunu açıklasanıza." şeklinde konuştu.

Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aşı ile ilgili sorduğu soruları hatırlatarak, "Çin’den ücretsiz getirilen 1 milyon doz aşı var. DMO’da 12 dolardan fatura edilmiş. Ettiniz mi etmediniz mi? Şehidin parasını yediniz mi yemediniz mi? Evlatlarımız ile ilgili Genel Başkanı’mız beş soru soruyor, cevap vermiyorsunuz. Bu aşı ile ilgili vurgun yaptınız mı yapmadınız mı? Ama televizyonlara çıkıyorsunuz, yüzünüz kızarmadan millete yalan söylemeye devam ediyorsunuz. PKK terör örgütü de YPG terör örgütü de dostu olan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onlarla masaya oturan Recep Tayyip Erdoğan’dır. YPG terör örgütüyle Süleyman Şah türbesini kaçırtan Recep Tayyip Erdoğan’dır. 16 evladımızı şehit olarak verdiğimiz operasyonu ifşa eden kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bugün derhal çekilip gitmesi gereken kendisidir." dedi.