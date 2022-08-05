Özkoç: ÖSYM içindeki kirli çete mutlaka ortaya çıkarılmalı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 2022 KPSS’nin, bazı soruların Yediiklim Yayınevi’nin bir deneme sınavında daha önce yayınlandığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından iptal edilmesini değerlendirdi.

Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“ÖSYM soruşturmasıyla ilgili soruşturmanın selameti açısından fazla konuşmuyoruz. ÖSYM içindeki kirli çete mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır. Soruşturmayı yürütenleri uyarıyorum. Çeteyi ortaya çıkarmazsanız siz de yanarsınız!”