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Özkoç: ÖSYM içindeki kirli çete mutlaka ortaya çıkarılmalı

CHP'li Özkoç, iptal edilen KPSS ile ilgili, "ÖSYM içindeki kirli çete mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır. Soruşturmayı yürütenleri uyarıyorum. Çeteyi ortaya çıkarmazsanız siz de yanarsınız!" dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 2022 KPSS’nin, bazı soruların Yediiklim Yayınevi’nin bir deneme sınavında daha önce yayınlandığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından iptal edilmesini değerlendirdi.

Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“ÖSYM soruşturmasıyla ilgili soruşturmanın selameti açısından fazla konuşmuyoruz. ÖSYM içindeki kirli çete mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır. Soruşturmayı yürütenleri uyarıyorum. Çeteyi ortaya çıkarmazsanız siz de yanarsınız!”

 

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