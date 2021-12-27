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Özkoç'tan BDDK'ya tepki: Önce Seydullah Nebati hakkında suç duyurusunda bulunun

CHP'li Özkoç, BDDK'nın, aralarında eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Partili Yılmaz ile CHP Milletvekili Bulut’un da aralarında olduğu 5 kişi hakkındaki suç duyurusu ile ilgili, “Önce içeriden bilgi sızdıran Nureddin Nebati'nin kardeşi Seydullah Nebati hakkında suç duyurusunda bulunun. Yaptığınız döviz spekülasyonunda kaç kişi zengin oldu?” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
ANKA
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK), İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ekonomistler Güldem Atabay, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulundu. 

BDDK, suç duyurusunda Bankacılık Kanunu'nun "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz." hükmünü içeren 74. maddesine aykırılığa işaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, suç duyurusuna, sosyal medya paylaşımı ile tepki gösterdi. Özkoç, şu paylaşımı yaptı:

“Önce içeriden bilgi sızdıran Nureddin Nebati'nin kardeşi Seydullah Nebati hakkında suç duyurusunda bulunun. Tek suçları ekonomik gidişatı eleştirmek olan siyasetçileri, gazetecileri susturamayacaksınız! Yaptığınız döviz spekülasyonunda kaç kişi zengin oldu?”

 

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