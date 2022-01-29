Özkoç'tan genelge tepkisi: Sansür ve baskı gidişlerini durduramayacak

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Resmi Gazete’de yayınlanan “Basın ve Yayın Faaliyetleri” konulu genelgeye yaptığı sosyal medya paylaşımı ile tepki gösterdi.

Genelge metninin görseli paylaşan CHP Grup Başkanvekili Özkoç, şu açıklamayı yaptı:

“İktidarda gidiş korkusu başladı. Sansür ve baskıyı arttırıyor. AKP iktidarı kendi mahkemelerinde aldıkları kararlarla muhalefet partilerine ait haber ve videoları internet ortamından sildiriyor. RTÜK'le televizyonları sansürlüyor. Sansür ve baskı gidişlerini durduramayacak.”

İktidar'da gidiş korkusu başladı. Sansür ve baskıyı arttırıyor.



AKP iktidarı kendi mahkemelerinde aldıkları kararlarla muhalefet partilerine ait haber ve videoları internet ortamından sildiriyor. RTÜK'le televizyonları sansürlüyor.



SANSÜR VE BASKI GİDİŞLERİNİ DURDURAMAYACAK! pic.twitter.com/uYnFrlLbpu — Engin Özkoç (@enginozkoc) January 29, 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede şu talimatlar verilmişti:

“Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek. Bu itibarla milli ve manevi değerlerimize uymayan yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayım faaliyetleri aracılığıyla aile kurumunu, çocukları ve gençliği hedef alan tehdit ve tehlikelerin yayılımının önlenmesi hususunda tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yöneticiler tarafından sürecin titizlikle takibinin ve gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.”