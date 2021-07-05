Özkoç'tan Tozkoparan çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Tozkoparan Mahallesi sakinleriyle partisinin genel merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Kentsel dönüşüm mağdurlarının hayatları boyunca bir ev elde edebilmek ve bu evi miras olarak çocuklarına bırakabilmek için çalıştıklarını aktaran Özkoç, "Arkamda gördüğünüz arkadaşlarım, sadece aileleri için tekrar evlerinin borçlanmasına karşı çıkıyorlar. Haksızlar mı? Evleri varken şu anda evleri ellerinden alındı. Orada oturuyor yaşlılarına, hastalarına bakıyorken; elektrikleri, doğal gazları kesildi. Şimdi evleri yok. Şimdi umutları da ellerinden alınmak istiyor. ‘Bir muvafakatname değil, sözleşme imzalayalım, başımıza ne geleceğini görelim, riskli alanın bilimsel dayanağı yok, ne olacağı kaç tane bina yapılacağı belli değil’ diyorlar. Geleceklerini şeffaf şekilde görmek istiyorlar. 180 bin lira borçlanacak halleri yok. Kimin var? Şimdi evleri hiç hesap verilmeden, sorulmadan alınmaya çalışılıyor. Sonuna kadar yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

Özkoç, "Onlara bir muvafakatname imzalatmaya çalıştılar. Bir sözleşme değil, tek taraflı. 'Bunu imzalayacaksınız. Gideceksiniz kiraya yerleşeceksiniz. Ev sahibi olabilmek için 180 bin lira borçlanacaksınız. Bunu kademeli olarak memura yapılan zamlarla ilgili enflasyon oranında arttıracağız. Bunu ödeyeceksiniz. Tekrar öyle ev sahibi olabilirsiniz' diyorlar. Oysa ki onların evleri vardı. Onlar sadece yaşayabilmek ve ekmeklerini kazanabilmek pandemi sürecinde aç kalmamak için mücadele ediyorlardı." dedi.

CHP'nin ilkesinin rantın halk tarafından paylaşılması olduğunu dile getiren Özkoç, bütün yerel yönetimlerdeki kentsel dönüşümlerin insan ve çevre odaklı şeffaf ve uzlaşıyla olması gerektiğini vurguladı.

Özkoç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu arkadaşlar sahip oldukları şeyin kendilerine hakkıyla iade edilmesini istiyorlar. Bu arkadaşlar ev sahibiydiler ve evlerinin borçları yoktu. Yine ev sahibi olmak ve borçları olmasın istiyorlar. Yaşlılarıyla, hastalarıyla mağdur bırakılmasın istiyorlar. Bu sürecin ne kadar süreceğini, ne kadar dışarıda kirada kalacaklarını, binanın ne zaman kendilerine teslim edileceğini bilmek istiyorlar. Orada uygarca kendi geleceklerini sürdürmek istiyorlar."

CHP'li Özkoç, iktidarın kentsel dönüşüm mağdurlarını muhatap alması ve onlarla uzlaşması gerektiğini ifade etti.