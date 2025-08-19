  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Takip Et

Özgür Özel'in 13 Ağustos'ta İstanbul'da yaptığı açıklamada kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf ettiğini öne süren Çerçioğlu'nun suç duyurusu dilekçesini avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu öğrenildi.

CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun rozeti, 14 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilen törende takılmıştı.

CHP Genel Başkanı Özel'den AK Parti'ye: Hodri meydan, Aydın'a sandığı koyalımCHP Genel Başkanı Özel'den AK Parti'ye: Hodri meydan, Aydın'a sandığı koyalımGündem

 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA