Özlem Gürses'in ev hapsine yönelik yeni gelişme: Gürses'in ev hapsi cezası kaldırıldı

Programı sırasında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle ev hapsi cezası alan gazeteci Özlem Gürses 52 gün sonra özgürlüğüne kavuştu.

Ev hapsindeyken de program yapmaya devam eden isim, yaşanan yeni gelişmenin ardından "Özgürlük güzel şey!" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Geçmez denen zaman geçer, çözülmez denen sorunlar çözülür. Heyecanımı bağışlayın. Ben yine stüdyomda işimin başındayım. Uzun süre sonra ilk defa sokağa çıktım, işime geldim. 52 gün boyunca dayanışma duygularıyla beni bir saniye bile yalnız bırakmayan Sözcü TV yönetimine, haber merkezine, tüm dostlarıma, meslektaşlarıma, kaprislerimi, iniş çıkışlarımı çeken, bana tahammül eden teknik ekibe ve editörlerime, beni bir an bile yalnız bırakmayan konuklarıma, izleyicilerime teşekkür ediyorum."