Özlem Türeci ve Uğur Şahin Atatürk Evi'ni ziyaret etti

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu, COVID-19'a karşı geliştirdikleri aşıyla tüm insanlığa önemli bir hizmette bulunan Türeci ve Şahin'in, bir etkinliğe katılmak üzere geldikleri Selanik'te ilk olarak Atatürk Evi'ni ziyaret etmek istedikleri belirtildi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in karşıladığı Türeci ve Şahin, Atatürk Evi'ndeki anı defterine şunları yazdı:

"Atatürk'ün doğduğu yeri ziyaret etmek, Türk kökenli bilim insanları olarak bizler için bir onurdur. Atatürk, modern Avrupa'nın öncü liderlerinden biri olarak özgür düşünce ve bilimin insanlık için taşıdıkları temel değeri anladı. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.' şeklindeki bilge sözüne tamamen katılıyoruz."

1881'de dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik'te doğduğu, çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği tarihi ev, müze olarak ziyarete açık bulunuyor.

We thank the distinguished scientists Dr. Türeci and Dr. Şahin for their visit and their interest in our Consulate General in Thessaloniki and wish them success in their future research. pic.twitter.com/wmInz4biAK