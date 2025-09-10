Özlem Vural Gürzel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özlem Vural CHP'den neden istifa etti?

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, görevinden istifa etti. Gürzel yaptığı açıklamada "Bu konuda vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur" diye belirtti. Bu flaş gelişmenin hemen ardından "Özlem Vural Gürzel kimdir, kaç yaşında ve nereli" soruları sıkça gelmeye başladı.

Özlem Vural Gürzel kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Özlem Vural Gürzel, 1984 İstanbul doğumludur. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünden mezun olarak kimyager unvanını almıştır. Üniversite eğitimi sonrasında Londra'da yabancı dil eğitimi almıştır. Özel sektörde ithalat ve ihracat uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur.

CHP Beylikdüzü İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilerek yerel siyasete adım attı. Üç dönem Ana Kademe İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Beylikdüzü Belediyesi Kent Meclisi kadın meclisi üyeliği, Evimiz Beylikdüzü ve Elele Yaşam kurucu üyeliği, ÇYDD üyeliği ile aktif olarak çalışmalarını da yürüttü.

Evli ve iki çocuk annesidir.