Öztrak: 105 milyon dolarlık bağışı kim kime yaptı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Sözcüsü Öztrak, toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

CHP'nin hem moral hem de program ve projeleriyle iktidara hazır olduğunu belirten Öztrak, vatandaşın pahalılık altında ezildiğini ama fahiş fiyat etiketlerinin sorumlusunun bir türlü bulunamadığını söyledi. Öztrak, "Geçtiğimiz yıllarda suçlu soğan ve patates depolarıydı, hal esnafıydı. Bu yıl ilk suçlu zincir marketler oldu. Zincir marketlerden tepkiler yükselince bir kısmının sahibi de yandaş olunca bu sefer kuraklık suça ortak edildi. Ayıptır. Suçluyu başka yerde aramayın. Pahalılığın tek sorumlusu, 19 yıldır hükümet koltuğunda oturan Erdoğan şahsım hükümetleridir." diye konuştu.

100 liralık banknot gösterdi

Öztrak, elindeki 100 liralık banknotu göstererek, şunları kaydetti: "1 Ocak 2005'te alayiş valayişle hatırlayalım paradan 6 sıfırı attılar. O gün 100 lirayla 75 dolar alıyorduk. Şimdi şu elimde tuttuğum 100 liralık banknot 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle girdi. Vatandaşın günlük hayatta en çok kullandığı banknot bu. 2 Ocak 2009'da bu 100 lirayla 66 dolar alır hale geldik. Bugün aynı 100 lirayla ancak 11 dolar alabiliyoruz. 100 liranın dolar karşısındaki satın alma gücü 12 yılda, 55 dolar eridi. Bunun 11 doları da ucube tek adam vesayet rejimine geçtiğimiz son üç yılda gerçekleşti. Bir ülkenin parasının değeri o ekonominin barometresidir. İstikrarlı ekonomilerin, istikrarlı parası olur. İstikrarlı ekonomilerde paranın gücü vardır. Onuru vardır, haysiyeti vardır. Ne yazık ki Erdoğan şahsım hükümetleri, milli paramızın onurunu da haysiyetini de yok etti."

"Fahiş fiyat artışlarının sebebi gıda ve tarım politikasının olmamasıdır"

Öztrak, doğalgazın son bir yılda yüzde 20 zam gördüğünü, elektrik fiyatlarının ise yüzde 29 arttığını vurgulayarak, yeni zamların yolda olduğunu dile getirdi.

TÜİK'e göre, son bir yılda benzine yüzde 16, LPG'ye yüzde 27, mazota yüzde 23 zam geldiğini anlatan Öztrak, bunların vergiler düşürülerek makyajlanmış zamlar olduğunu savundu.

Yine son bir ayda Türk lirasında yaşanan ciddi değer kaybının fiyat etiketlerine henüz yansımadığını ifade eden Öztrak, salgında indirilen vergi oranlarının da yeniden arttığını, bütün bunların fiyat etiketlerine yansıyacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 90. yaş gününün dün olduğunu anımsatan Öztrak, 90 yılda Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna 25 başkan oturduğunu, bunun 4'ünün son üç yılda olduğunu hatırlatarak, bankanın 90 yıllık tarihinde böyle bir dönem olmadığına işaret etti.

Öztrak, "Bugün fahiş fiyat artışları oluyorsa sebebi tarladan sofraya kadar gıda güvencesini sağlayacak bir gıda ve tarım politikasının olmamasıdır. Bugün çiftçi tarlasına küstüyse sorumlusu kim? Ülkeyi 19 yıldır kim yönetiyor? Elbette Erdoğan ve Erdoğan'ın şahsım hükümetleri." ifadesini kullandı.

Ciddi üretim planlamasıyla, doğru dürüst desteklerle, tarım sektörüne stratejik önem vererek, tüm bu sorunları çözeceklerini belirten Öztrak, "Biz hazırız. Planlarımız, projelerimiz hazır. Artık seçimin gününü, vaktini, saatini bekliyoruz." dedi.

"Kimler vergi cennetlerine paraları kaçırmış göreceğiz"

Öztrak, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun 12 milyona yakın belgeyi inceleyerek vergi cennetlerine aktarılan paraları gözler önüne serdiğini aktardı.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erdoğan'ın sarayını yapan, şehir hastanelerini işleten müteahhitlik firmasının Türkiye'de kazandığı paraları yurt dışındaki vergi cennetlerine kaçırdığı bu belgelerde iddia ediliyor. Bu şirketin tek bir yılda vergi cennetlerine kaçırdığı paranın 211 milyon dolar olduğu söyleniyor.

Bir de bu off-shore hesaplardan adresi şimdilik belirsiz 105 milyon dolarlık bir bağış yapıldığı söyleniyor. Devletten devlete yapılabilecek büyüklükteki bir bağışı bu şirket acaba kime, kimlere ne için yaptı? Bu ülkede asgari ücretten, milletin yediği ekmekten bile vergi alınırken, Türkiye'deki tüm ihaleleri toplayan bu kişilerin Türkiye’de kazandığı parayı vergi cennetlerine kaçırması hangi vicdana, Hangi izana sığar?"

Faik Öztrak, 15 yıl önce vergi cennetlerine aktarılan paralar için yüzde 30 vergi kesintisi yapılacağının Kurumlar Vergisi Kanunu ile hükme bağlandığını ifade etti. Öztrak, şu görüşleri paylaştı:

"Erdoğan şahsım hükümetleri, nedendir bilinmez 15 yıldır hangi ülkelerin vergi cenneti olduğuna dair listeyi bir türlü yayımlamadı. Yüzde 30 vergi kesintisi yapma hükmü işletilmedi. Erdoğan şahsım hükümetleri bunun yerine çıkardığı mali aflarla yurt dışına vergi ödememek için kaçırılan milyarların yine sıfır vergiyle Türkiye'ye sokulmasına izin verdi. Türkiye, bu uygulamalarla dünyanın en büyük kara para aklama makinesine çevrildi. Bakalım ilerleyen günlerde pandoranın kutusundan başka kimlerin adı ortaya çıkacak. Daha kimler vergi cennetlerine paraları kaçırmış göreceğiz."

"İşbaşına geldiğimizde hayat bayram olacak"

Öztrak, hükümetin artık yolun sonuna geldiğini kaydederek, "Siyasi ömrünü uzatmak için Moskova ve Washington arasında tahterevalli misali gibi gidip geliyor. Bir gün Biden dostu oluyor, ertesi gün Putin... Amerika'dan yüz bulamayınca, Rusya'nın gönlünü yapmak için yeni nükleer santrallerle Putin'e göz kırpıyor. Milletin kesesinden sağda, solda caka satıyor. Erdoğan için artık yapılacak en iyi şey bellidir. Milletin sırtına daha fazla ekonomik kapitülasyon yüklemeden, 'Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükümetten' demenin tam zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Sandığı getirsinler, adayımızın profilini görsünler"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, CHP'den milletvekili ve belediye başkan adayı olan Saim Diken'in, partilileri dolandırıp yurt dışına kaçtığı iddialarıyla ilgili soruya, "Kendisi bu görevlere aday gösterilmemiş, aday adayı olmuş. Partimiz aday yapmamış. Partimize ulaşan bir şikayet de yok." yanıtını verdi.

Öztrak, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarına, Gelecek ve DEVA partilerinin de katılmasıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine, şunları söyledi:

"19 yılda Erdoğan şahsım hükümetinin ülkedeki bereketi kaçırdığını biz de söylüyoruz. 19 yılın sonunda millete pirinç vadedenler milletin önüne kurtlu bulgur koymuştur. Bunu 2023 yılı hedeflerinden de görüyoruz. Biz bu ülkedeki partilerin kahir ekseriyetinin demokrasiden, yeni ve güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana açıklamalarını son derece değerli buluyoruz."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili açıklamalarının anımsatılması üzerine Öztrak, "Sayın Kurtulmuş niyet okumayı bıraksın. Adayımızın profilini çok merak ediyorsa yapılacak iş çok basit. Bir an önce sandığı getirsinler, adayımızın profilinin yüksek mi düşük mü olduğunu görsünler." sözlerini sarf etti.