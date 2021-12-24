Öztrak: Bu dövizler nasıl, kime, neden satıldı?

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, kur korumalı mevduat hesabı uygulamasının açıklandığı 20 Aralık gecesi ve sonraki gün olan 21 Aralık’ta Merkez Bankası’nın (TCMB) net döviz pozisyonundaki neredeyse 7 milyar dolara yakın bir meblağın eridiği söyledi.

Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, bu dövizin nasıl, kime ve nerede satıldığını açıklamasını istedi.

Öztrak’ın sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi twitter adresini de etiketleyerek yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Bir yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı ve devlet yetkilileri Reuters'e konuşuyor. ‘Dolar kuru için 9 TL iyi olur’ diye yer işaret ediyorlar. Bir yandan da milyarlarca dolar döviz rezervi yakılıyor. Siz neyin telaşındasınız? Milleti ütmenin mi? Bir de üstünü örtmenin mi?

10-21 Aralık tarihleri arasında TCMB net döviz pozisyonu yaklaşık 14 milyar dolar erimiş. Bunun neredeyse yarısı 20-21 Aralık tarihlerinde. Bu iki günde açıklanan bir müdahale yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu dövizler nasıl, kime, neden satıldı?

‘Enflasyona değil, çekirdeğine bakacağız’ dendiği gün ülkemizin risk primi 357 idi. Bugün 624. 84 milyonun geleceği ve refahı üzerindeki bu 3 aylık deney, geride büyük bir yıkım bıraktı. ‘Bıçağı dokuz santim saplayanlar, Bıçağı 6 santim geri çekti diye bir de lütuf bekliyor."