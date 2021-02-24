Öztrak: Bu geçiş ücretleriyle vatandaş tarım ürünlerini nasıl ucuz yesin?

CHP Ekonomi Masası’nın bu kez durağı Nevşehir oldu. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenecek toplantıyla başlayacak programda, sanayicinin, esnafın ve turizmcinin pandemide yaşadığı sıkıntılar masaya yatırılacak.

Ankara’dan Nevşehir’e giderken konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Niğde-Ankara Otoyolu’nun boş olduğunu belirterek, “1 saatten beri Ankara- Niğde arasındaki otoyoldayız. Yolda kamyon, TIR, otobüs görmek çok zor. Araç bile çok az sayıda geçiyor. Gayet güzel bir otoyol ama bu kadar az kullanılmasındaki neden geçiş ücretlerinin çok yüksek olması. Bu geçiş ücretleriyle vatandaşımız bu yolu kullanamıyor. Daha vahimi var. Bir kamyonun geçiş ücreti 332 lira, bir TIR’ın geçiş ücreti 404 lira. Bu geçiş ücretleriyle ondan sonra diyoruz ki vatandaş patatesi, soğanı ucuz yesin. Ayçiçeğini, kabak çekirdeğini ucuz yesin. Bu geçiş ücretleriyle vatandaş nasıl tarım ürünlerini ucuz yesin? Yetkililere sesleniyorum. Bir an önce bu yolun geçiş ücretlerini düşürün ki vatandaşımız bu yoldan yararlansın, milletimiz de ucuz gıda yesin.” ifadelerini kullandı.