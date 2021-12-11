Öztrak: Bu ülkenin insanı aç kalmayı hak etmiyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ekonomi Masası'nın Bursa ve Balıkesir ziyaretlerini değerlendirdi.

Öztrak, "Bir kötü kısır döngünün içine girdik. İki gündür sahada dolaşıyoruz, bu döngünün sahada bir sonucu var. O da son derece endişeli esnaflar, endişeli çiftçi, endişeli sanayici, endişeli yurttaşlar… Ekonominin hali bu. Güven bitmiş, endişe zirve yapıyor." die konuştu.

Öztrak'ın açıklaması şöyle:

"Ekonomi Masası olarak 33. ilimizi ziyaret ediyoruz. Dün Bursa’yı yaptık, bugün Balıkesir’i yaptık. Yaklaşık 40 bin kilometre yol kat etmiş olduk. Ama bu yılın sonuna doğru yaklaşırken sahada gördüğümüz manzara hiç iç açıcı değil. Özellikle Türk lirasındaki hızlı değer kaybı ve ona bağlı olarak ortaya çıkan oynaklık ticareti durma noktasına getirmiş. Evet bazı ihracat yapan sektörler iyi durumda gibi gözüküyor ama onların da fiyat alıp vermekte ciddi sorunları var. Esnaf iş yapmakta zorlanıyor, elindeki malı satmakta zorlanıyor çünkü fiyat bulamıyor. Sattığı malı aynı fiyata yerine koyamıyor. Bu çerçevede maalesef ülkeyi yönetenler de bu saçma sapan gidişi durdurmak yerine daha da bu gidişi kötüye doğru götürmek için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar.

"Güven bitmiş, endişe zirve yapıyor"

Her gün bir açıklama yapıyorlar, her açıklama yaptıklarında da Türk lirası daha hızlı bir şekilde değer kaybediyor. Yetmiyor, açıklamalarının neden olduğu değer kaybını durdurmak için Merkez Bankası döviz satmaya kalkıyor. Ama karşıdakilerin gözünü korkutabilecek elinde herhangi bir araç, yetecek kadar rezerv yok. Hatta kasası açık veriyor ve bu açık da büyüyor. Diğer taraftan faizi artıramayacağını, faiz silahını kullanamayacağını herkes biliyor. Saray ısrarla, ‘Faizi enflasyonun altına çekeceksin’ diyor. Faizi enflasyonun altına çektikçe de insanlar, tasarruflarımızı nasıl koruyacağız diye dövize kaçıyor, dövize kaçtıkça da Türk lirası değer kaybediyor. Bir kötü kısır döngünün içine girdik. İki gündür sahada dolaşıyoruz, bu döngünün sahada bir sonucu var. O da son derece endişeli esnaflar, endişeli çiftçi, endişeli sanayici, endişeli yurttaşlar… Ekonominin hali bu. Güven bitmiş, endişe zirve yapıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği 16. Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Rabbimiz Kuran’ı Kerim’de 'Muhakkak ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele' bu şekilde buyurmaktadır." demesi hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine Öztrak şunları söyledi:

“Biz sahada milletimizin içinde dolaşırken, onların sıkıntılarını dinlerken Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı da çıkmış açlığı öven birtakım sözler söylüyor, Kuran-ı Kerim’den ayetler aktarıyor. İnsanlara gerçekten çok üzülüyorum. Bu ülkenin insanı aç kalmayı hak etmiyor. Bu ülkenin insanı iyi yönetilmeyi istiyor, düzgün yönetilmeyi istiyor. Bu ülkenin insanı artık, ‘Seçim, seçim, seçim’ diyor."

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili ve Ekonomi Masası üyesi olan Ahmet Akın ise Bursa ve Balıkesir ziyaretleriyle ilgili şunları söyledi:

"Seçime hazırız"

"Hem esnafın hem çiftçinin hem üreticinin hem tüketicinin, bütün vatandaşlarımızın dertlerini dinleyip çözüm önerilerimizi anlattık. Özellikle tarım bitmiş durumda. Gübresiz, topraklara ekim yapılıyor. Verimsiz bir 2022 bizi bekliyor. Vatandaşımızın süt hayvancılığında büyük sıkıntıları var. Şu anda burası Balıkesir’in merkezi ve esnaflarımızla iç içeyiz. Esnaflarımız zor durumda, duyan yok. Bütün çözüm önerilerimizi aylardır, yıllardır tek tek anlatıyoruz ama duyan yok, dinleyen yok. Onun için vatandaşımızın talebi seçim. Görüyorlar, artık bu iktidarla gidilecek bir nokta kalmamış. Biz de yeni kurumlarla, yeni kurallarla, yeni kadrolarla seçime dünden razı bugünden hazırız."