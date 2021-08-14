Öztrak: Bütün bunların arkasında rant hırsı, doğayı sömürmek var

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi.

Öztrak, orman yangınları ve sel felaketlerini şu sözlerle değerlendirdi:

“Sabah baktık, sel felaketinde can kaybımız 40’ı bulmuş. Daha yukarılara gitme ihtimali de var. Sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Allah bir daha bizlere böyle acıları yaşatmasın.

Bunu derken de şunu biliyorum; bu acıları bir daha yaşamamak için tedbirli olmak zorundayız. Son bir aydır, önce ülkemizin güneyini yangınlar kavurdu. Daha sonra da ülkemizin kuzeyini seller vurdu.

Peki bu tabi afetler, bir tesadüf mü? Bu doğal afetlerin bir tesadüf olmadığı, aslında bunların beklenen sıkıntılar olduğunu; uluslararası bilim adamlarının yapmış olduğu çalışmalara baktığımızda, Türkiye’deki bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmalara baktığımızda açık seçik görüyoruz.

Peki bunun arkasında ne var? Ben açık söyleyeyim bütün bunların arkasında rant hırsı var. Acımasızca, sürdürülebilir olmayan bir şekilde doğayı sömürmek var.

Bugün; Kastamonu’daki Sinop’taki sel felaketine baktığımız zaman, bütün gazetelerde krokiler çıkmaya başlamış. Dere yatağının içine konut yapılmasına, apartmanlar yapılmasına izin verilmiş. Bunlar yapılmamış olsaydı bugün böyle büyük bir felaket de yaşanmayacaktı ya da büyük bir felaketi kontrol altında tutma, can kaybını asgariye indirme imkanımız olacaktı."