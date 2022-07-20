Öztrak: Cari açıkta hedef 18,6 milyar dolardı, 28,1 milyar oldu

CHP Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ’da otelde akşam yemeğinde sivil toplum kuruluşu, meslek ve esnaf odaları temsilcileriyle bir araya geldi. CHP heyetinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İzmir Milletvekili Bedri Serter, Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da yer aldı.

CHP Elazığ Milletvekili Erol, Elazığ’da eskiden CHP’nin şansı olmadığı gibi bir algı yaratıldığını belirterek, “Gönülden insanlara dokunduğunuz, onların sorunlarıyla iç içe yaşadığınız zaman ne sizin partinize ne de etnik kimliğinize göre değerlendirme yapmazlar” dedi. Erol, Elazığ’da CHP’nin yurttaşlara dokunduğunu ifade ederek, Elazığ depreminde yurttaşlar için yaptıklarını anlattı. Erol, “Devlet buraya inanılmaz kaynak aktardı. 25 bin konut yapıldı. Ama hak sahibi olan vatandaşlarımızı dinlemek yerine Ankara’da yapılan planlamalarla deprem konutlarımız yaşam değil barınma alanı olarak, yani Elazığ tabiriyle kümes gibi evler yapıldı. Kaynağın yanlış kullanılmasından kaynaklı Elazığ sorunlarıyla beraber bırakıldı.” diye konuştu.

Erol, CHP’nin önümüzdeki dönemde iddialarının büyük olduğunu dile getirerek, “İddiamız karşıtlık ve gerilim üzerinden siyaset izlemek değil. İddiamız hizmet endeksli, hizmetle farklılık yaratarak Elazığ’a hizmeti getirmek” dedi. Erol, önümüzdeki dönem Elazığ Belediye Başkanının CHP’nden seçilmesini konuşabileceklerini ifade ederek, “Elazığ dışarıdan görenler Elazığ’ı sağın kalesi olarak bilirler. Halbuki Elazığ’a umut verdiğinizde bu seçimde yaşayacağız ve göreceğiz, Elazığ’da CHP hizmet endeksli siyaset anlayışı ile sayın Genel Başkanımız Elazığ’a gelerek, Elazığ’a kalkınmada pilot il ilan edildiğinde Elazığ’daki siyaset tablosu değişecek.” dedi.

CHP’li Öztrak, 1,5 yılda 36 ili ziyaret ettiklerini, yurttaşlarla, iş dünyasının sorularını dinlediklerini ve sorunlara çözüm önerilerini aktardıklarını dile getirdi.

Öztrak, şunları söyledi:

“Türkiye’de yeni bir model benimsendi. Buna da Türkiye modeli denildi. Türkiye modeli diyor ki: Düşük kur ve faizle biz bu ekonomiyi yönetiriz. Ne olacak? Kur değersizleşecek. Cari açık kapanacak. Cari açık kapanınca rezervler artacak. Sonra kur yeniden değerlenmeye başlayacak denilen hikaye. Cari işlemler dengesi. İlk beş ayda. Yıllık olarak Türkiye bu yıl 18,6 milyar dolar cari işlemler açığı vermeyi hedeflemişti. İlk beş ayda 28,1 milyar dolar oldu. Bütün yıl için beklenen cari açık 40 milyar dolar. Cari açık düşmedi. Diğer taraftan vadesi bir yıl içinde dolacak dış borçlarımıza bakalım. Vadesi bir yıl içinde dolacak dış borçlarımıza baktığımız zaman da gördüğümüz rakam yaklaşık 2022’nin beşinci ayından sonra bir yıl içinde 182 milyar dolar. Ama bunun büyük kısmı özel kesimin. Son olarak Merkez Bankası’nın döviz rezervlerine baktığımız zaman 54 milyar dolar açık veriyor. Bu Türk ekonomisinin son derece kırılgan olduğunu ortaya koyuyor.

“Faiz 138 milyar lira olmuş”

Bütçe ülkenin ekonomik tercihini gösterir. Ama bütçenin ilk altı ayındaki harcamalara baktığınızda rekor faiz harcamaları. ‘Biz faizi sevmeyiz, en büyük düşmanı biziz’. Bunları duyuyoruz. Ama baktığınızda 80 milyar lira faize ilave istenmiş. Faiz 138 milyar lira olmuş. Kur Kurumalı Mevduat için ödenen altı aylık faiz. Cebimizden bir kuruş para çıkmayacaktı. Hatırladınız mı? Kur Kurumalı Mevduat için. Şu anda bütçeden 37 milyar lira para çıktı. Çiftçiye destek ne kadar? 37 milyar kur korumalı mevduata verdik. Çiftçiye ne verdik? 21 milyar lira. Sosyal destekleri ne kadar verdik? 18 milyar lira. Dolayısıyla bütçe gerçekten çok sınırlı sayıda mevduat sahibi ve faiz lobilerine çalışan bir bütçe olarak ortaya çıkıyor.”

Öztrak, sunumunda CHP’nin Türkiye ekonomisinin düzelmesi için yapacaklarını da aktardı. Öztrak, dünyada arz zincirlerinin kısalacağını ve ticaretin aynı küresel değer ülkelere sahip ülkeler arasında gerçekleşeceğini söyleyerek, Türkiye’nin de cazibe merkezi hale geldiğinde orta gelir tuzağından çıkacağını kaydetti.

Öztrak, altılı masanın Türkiye ekonomisini düzeltecek kadrolara sahip olduğunu vurgulayarak, şunları açıkladı:

“Altılı masa olarak, iki hazine müsteşarı, iki bakan, bir Merkez Bankası Başkanı ve bir de Ticaret Bakanlığı Müsteşarı eski birtakım tedbirleri açıkladık. Aslında bu tedbirler ülkeyi hızla düzlüğe çıkarabilecek olan tedbirler. Bunları hatırlatmak isterim. Birincisi Durum Ve Hasar Tespit Komitesi kuracağız, hemen ülkede nerede ne sıkıntı var tespit edeceğiz. Ardından Ekonomik ve Sosyal Konseyi yeniden çalışır hale getireceğiz. Onun ardından Stratejik ve Planlama Teşkilatı’nı kuracağız. Son olarak da Merkez Bankası’nın bağımsızlığını sağlayacağız. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı derken bir şey söyleniyor. ‘Efendim bürokrat seçilmişin üzerinde mi olacak?’. Böyle bir şey yok. Tek bir şey var yapacağın. Hükümet belirleyecek enflasyonu ve hangi noktaya gideceğine hükümet karar verecek. Sonra da Merkez Bankası’na diyecek ki ‘Bu noktaya gitmek için elindeki araçları kullan’. Bağımsızlık bu. Bütün bu tedbirlere baktığınız zaman aslında çözüm var. Türkiye’yi nasıl düzlüğe çıkarmak mümkün. Ama şu andaki mevcut yönetimin bu kapasitesi kalmamış durumda.” (ANKA)