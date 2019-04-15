Öztrak: Dertleri oy saymak değil, süreci uzatmak

15 Nisan 2019

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Maltepe'de oyların yeniden sayılması ile ilgili olarak, "Dertleri oy saymak değil, süreci uzatmak" değerlendirmesini yaptı.

Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye yangın yeri ama iktidarın aklında sadece İstanbul var. Seçimlerin üzerinden 15 gün geçti. Bu bize sandıkların yeniden sayımı bitirilmesin diye çok özel bir çaba gösterildiğini ortaya koyuyor. YSK'nın geçmiş kararlarını görmezden gelerek bunlara yol vermesi bugün geldiğimiz noktada ciddi sıkıntı kaynağıdır. İstanbul'da tüm ilçelerde oyların yeniden sayılmasını istediler.

Maltepe'deki sayımın geciktirilmesi için özel bir çaba sarf ediliyor. 1 Nisan sabahı oylar yeniden sayılsın diye ortalığı birbirine katanlar ne oldu da yeniden sayılmasını engelliyorlar? Bunların derdinin oyların sayılması olmadığı buradan çok net gözüküyor. Derdi süreci uzatmak. Bunların derdi sayım değil.

Memur üyeler AK Partili ve MHP'li üyelerle birleşmişler 5'e karşı 2 oyla bu kararı almışlar. Memurlar iktidar partileriyle birlikte hareket ediyorlar.

Maltepe'de 400 sandığı bir daha saydıracağım demek işi yokuşa sürmektir. Bu saray ittifakının derdinin oyları saydırmak olmadığını açık şekilde ortaya koymaktadır. İtirazımızı yaptık kurul görüşecek. İktidarın derdi bugüne kadar rantı üzerinden siyaset yapmaya alıştığı İstanbul'u elinden bırakmamak ekonomik krizi unutturmak. Oy namustur dokundurtmayız. Kazandığımız seçimi kimseye çaldırtmayız. Türkiye'nin daha fazla yorulmasını istemiyoruz. İktidarı uyarıyoruz, diyoruz ki hata yapmayın, milletin canını daha fazla yakmayın diyoruz. 8 milyon 300 bine çıktı işsiz sayısı gelin memleketin gerçek meselesine."