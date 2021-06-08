Öztrak: Devlette yiyecek bir şey kalmadı, birbirlerini yiyorlar

CHP Ekonomi ve Esnaf Masası Heyeti, yurt ziyaretlerini Siirt’te sürdürdü. CHP Siirt İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ekonomideki durumu değerlendirdi.

Ağbaba, “Hastalığın yayılmaması için en önemli tedbirlerden biri Recep Tayyip Erdoğan’ın sokağa çıkmamasıdır. Konuşmamasını da tavsiye ediyoruz, konuşunca dolar zirve yapıyor.” dedi

Ağbaba şunları söyledi:

“2018’de söylediğimiz sözler yerini bulsaydı Avrupa’daki en yüksek faizi veren ülke olmazdık. Ziraat Bankası, Ocak 2020 verilerine göre 405 iş yerine 982 tarlaya el koymuş. Ziraat Bankası’nın Demirören grubuna verdiği kredinin ödenip ödenmediği bilinmiyor. Devleti çeteye mafyaya teslim edenlerden ülkeyi kurtaracağız.”

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise, "Türkiye aslında 2014 yılından beri ciddi bir ekonomik krizle boğuşuyor. 2007’den itibaren teklemeye, 2014’ten bu yana patinaj yapmaya başladı. Son dönemde devlet kriziyle, sağlık kriziyle birlikte ezip geçiyor.” dedi.

Öztrak’ın açıklamaları özetle şöyle:

“Milli gelirimiz 200 milyon dolardan daha fazla düşmüş. Gerçek anlamda işsizlerin sayısı 10 milyonu geçmiş. Ev genci dediğimiz ne okuyan ne çalışan gençlerimiz OECD içinde birinci olduk, rekor kırdık. Bizim ülkemizin en büyük serveti, genç nüfusumuz. Ama onlara iş veremiyoruz, eğitemiyoruz. 2013’te AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 hedeflerini açıkladı. ‘Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacak’ dedi. İlk 20'nin içinde kalmakta zorlanıyoruz. Devlete gelince, yiyecek bir şey kalmadı birbirlerini yiyorlar. Dış güçler falan yok, ev halkı, sarayın kibirli adamı ev halkının iplerini elinde tutamıyor. Millet ekonomik kriz, pandemi nedeniyle perişan. Bu ne biçim bir sistem, sabah akşam insanlar suç örgütü ele başını magazin programı izler gibi izliyor. Vatandaş söylediklerine inanmıyor. 128 milyar doların hesabını hala veremediler, ama sormaya devam edeceğiz.”