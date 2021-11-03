Öztrak: Enflasyon ‘ince işçilikle’ yüzde 19,89’da kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Öztrak, şunları kaydetti:

"Ekim ayı kış mevsiminin kapısıdır. Kapı aralandı. Bu yıl kış, ne yazık ki kara kış. TÜİK’in tüm makyajlarına rağmen, hayat pahalılığı milleti ezip geçiyor. Ekim’de tüketici fiyatları yüzde 2,39 arttı. 12 aylık tüketici enflasyonu ise ‘ince işçilikle’ yüzde 19,89’da kaldı. Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’na göre ise 12 aylık enflasyon yüzde 49,87.

Üretici enflasyonunda ise tarihi rekor var. Ekim’de yıllık üretici enflasyonu yüzde 46,31. Yine bu dönemde, ara malı fiyatları yüzde 53,20, enerji fiyatları yüzde 72,63 artış göstermiş. Bunların bir süre sonra tüketiciye yansıması ise kaçınılmaz. Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki makas ‘turpun büyüğü heybede’ diye bağırıyor. Ekim’de üretici enflasyonu tüketici enflasyonun 26,42 puan üzerinde. Bu da ayrı bir rekor.

Eylül'de yayımlanan OVP, ‘2021 sonu için enflasyon yüzde 16,2 olacak’ dedi. Merkez Bankası geçen hafta bu tahmini çöpe attı. ‘Enflasyon yılsonunda yüzde 18,4 olacak’ dedi. Son iki ayda enflasyon sadece yüzde 2,3 olacak da bu son tahmin de tutacak. Bu da artık çok zor…

Ekim üretici enflasyonun açıklanmasıyla, devletin kendi alacaklarına uygulayacağı zam (değerleme oranı) netleşti. Maktu harçlara, MTV ’ye, damga vergisine, trafik cezalarına, pasaporta yüzde 36,2 zam gelecek. Erdoğan bu zammı yapacak mı? Göreceğiz.

"En çok kullanılan ürünlerin fiyat artışı yüzde 20’nin üzerinde"

Tüketicinin en çok kullandığı ürünlerin fiyatlarındaki artışlar ise yüzde 20’nin üzerinde. Tüketici sepetinde yüzde 57 ağırlığa sahip olan ‘gıda ve alkolsüz içecekler’, ‘konut’, ‘ulaştırma’ grubunda 12 aylık fiyat artışı yüzde 21-27 bandında. En çok ağırlığa sahip ürün gruplarında fiyat artışlarının yüzde 20’nin üzerinde olmasına rağmen manşet enflasyonun yüzde 20’nin hemen altında kalması TÜİK’in ince işçiliğini gösteriyor. Oysa TÜİK marketinde bile fiyatlarda genele yaygın bir artış var. TÜİK marketinin sepetindeki 401 ürün ve hizmetin 389'unda fiyat artışı var. Bunun 268'indeki fiyat artışı, 12 aylık tüketici enflasyonun üzerinde.

Sofralardaki yangını TÜİK ’in rakamları bile saklayamıyor. Son bir yılda karnabahar yüzde 124 zam görmüş. Karnabahar olmuş cebe zarar. Yine son bir yılda, kırmızı lahana yüzde 78, patates yüzde 69,8, tavuk eti yüzde 68,3 zamlanmış.

Tüm dünya kara kışa hazırlanıyor. Ama Erdoğan Şahsım Hükümeti’nin kılı kıpırdamıyor. Genel Başkanımız yapılması gerekenleri sıraladı. Bu adımları hemen atın. Milleti perişan etmeyin. Bunları yapamıyorsanız, o koltuklarda bir dakika daha oturmayın. Getirin sandığı…"