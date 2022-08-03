Öztrak: Enflasyonda makyaj giderek ağırlaşıyor

ANKARA (DÜNYA) CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında, TÜİK'in enflasyon rakamları ve KPSS iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Öztrak, TÜİK tarafından yüzde 2.4 olarak açıklanan temmuz ayı enflasyonunun İstanbul Ticaret Odası tarafından iki gün önce yüzde 4.1, ENAG tarafından yüzde 5 olarak açıklandığını, piyasa beklentisinin ise yüzde 3.2 olduğunu hatırlatarak, “TÜİK’in açıkladığı enflasyon, bunların hepsinin altında. Makyaj giderek ağırlaşıyor. TÜİK Başkanının, tam da enflasyon rakamları açıklanmadan önce, Saraya yaptığı ziyaret amacına ulaşmış görünüyor.” dedi.

Öztrak, “Artık herkes şunu biliyor ki, enflasyon en büyük halk düşmanıdır. Erdoğan, milletimizi bile isteye, bu canavarın dişlerinin arasına atmıştır. Enflasyonu tarihimizde görülmemiş bir hızla azdırmıştır.” diye konuştu.

“Sınav sorularının çalındığı iddiaları ciddiyetle ele alınmalı”

KPSS iddiaları ve ÖSYM Başkanının görevden alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztrak, “Hayrola, bu ne telaş. ÖSYM Başkanını kurban verip, bu işten sıyrılmayı mı düşünüyorsunuz? Yoksa giderayak devlete yandaşlarınızı doldurmaya çalışırken, operasyon elinizde mi patladı? ÖSYM Başkanına tavsiyemiz, bu işi birilerinin talimatıyla yaptıysa, daha önceki Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar’ın yaptığı gibi, kendisine talimat vereni açıklasın. Yoksa bu pilav daha çok su kaldırır. Sınav sorularının çalındığı iddialarının, ciddiyetle ele alınması gerekir. Bu sınavı kazanan, töhmet altında olduğu için, kaybeden de hakkının yendiğini düşündüğü için mağdurdur. Bu, yandaş olmayan gencin hakkını gasptır. Derhal soruşturulmalı, ardından da gereği mutlaka yapılmalıdır. Kamuoyunun vicdanı hemen rahatlatılmalıdır. Biz bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Rusların yaptığı bu operasyon neyin nesidir? “

Öztrak, Akkuyu Nükleer Santralinde Türk firmanın sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin olarak “Açıkçası, bu işin ardında ne var, biz anlayamadık. İnşaatı gerçekleştiren Türk firması ehil bir firma değilse, nükleer santral gibi, çok hassas bir inşaatta neden yüklenici oldu? Yok, söz konusu firma bu işlerde ehilse, Ruslar tek taraflı olarak, bu firmanın işine neden ve nasıl son verdi? Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın bu süreçten haberi var mı?” diye sordu.

Öztrak, Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin şunları söyledi:

“Santralin inşaatı için, Rusya’dan 9,6 milyar dolar civarında bir kaynağın,yine Türkiye’de bu işi yapan Rus şirkete aktarılacağı söyleniyor. Ruslar, Türk ekonomisinin sıkıntılarını görerek, bu parayı Türkiye’ye önden yüklemeli gönderme karşılığında, acaba Türk firmasının İnşaat işinden ayrılmasını şart mı koştu? Yoksa para karşılığında Ruslara, Akdeniz’de, vatan topraklarında liman mı sattınız? Rusların Akdeniz’e inme hayallerini gerçekleştirmelerine, birkaç dolar için izin mi verdiniz? Bunların cevabını öğrenmek aziz milletimizin hakkıdır. Bu hafta Erdoğan Soçi’ye,Putin ile buluşmaya gidecek.Tam da bu ziyaret öncesi, Rusların yaptığı bu operasyon neyin nesidir? Biz bu soruların takipçisi olmaya devam edeceğiz.”