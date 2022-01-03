Öztrak: Enflasyonda zirve daha görülmedi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında TÜİK’in açıkladığı aralık ayına ilişkin enflasyon oranlarını değerlendirdi.

Öztrak’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Yeni yıla girilirken gelen yıla dair iyi dilek ve temenniler paylaşılır. Gelecek umutları tazelenir ama bu yıl Erdoğan şahsım hükümeti, 2022’ye dair umutları ne yazık ki daha yeşermeden soldurdu. 2022’ye girerken muazzam bir zam kasırgası milletimizi silindir misali ezdi. Erdoğan şahsım hükümeti, zam oldu, zulüm oldu milletin üstüne çöktü. Hükümet, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, doğal gazdan elektriğe, harçlardan vergilere kadar her şeye zam yaptı. 2022 için beslenen umutları, daha yıl başlamadan gasp etti. Bu sabah 2021’in, yani geçtiğimiz yılın enflasyon rakamları açıklandı. Daha doğrusu açıklanamadı. TÜİK’in internet sitesi bir kez daha çöktü. Enflasyon verilerine dakikalarca ulaşamadık. Maalesef devlet yönetimindeki çöküş, kurumların internet sitelerinde bile kendini gösteriyor. 2021 aralık ayında, tüketici enflasyonu aylık yüzde 13,6 oldu. Bu, 1994 Nisan ayından bu yana tek bir ayda gerçekleşen en yüksek enflasyon. 2021’in tamamında gerçekleşen enflasyon ise yüzde 36,1 oldu. Bu da son 20 yılın en yüksek enflasyonu. Bunlar, TÜİK’in makyajlı rakamları. Bağımsız ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’nun rakamlarına göre ise 2021 Aralık ayında gerçekleşen enflasyon yüzde 19,35. 2021’in tamamında gerçekleşen enflasyon ise yüzde 82,81 oldu. Bunlar gerçekten ürkütücü rakamlar.

TÜİK’e göre son bir yılda gıda fiyatları yüzde 44,7, ulaştırma fiyatları yüzde 53,7, mobilya, mefruşat yüzde 44,8, ev aletleri yüzde 48,2 artmış. Tüm bu gruplardaki fiyat artışları da vatandaşın gerçek enflasyonunun en az yüzde 45 olduğunu gösteriyor. Son bir yılda fiyatı yüzde 100’ün üstünde artan bazı ürünler şöyle: Kömür yüzde 137, benzinli otomobil yüzde 130, televizyon yüzde 130, LPG yüzde 120, patates yüzde 115, oyun konsolu yüzde 114, margarin yüzde 114, uçak bileti yüzde 103. Fiyatı açıklanan 402 üründen 391’inin fiyatı son bir yılda artmış. Fiyatı çift haneli veya daha fazla artan ürün sayısı ise 376. Genele yayılmış olağanüstü fiyat artışları var. Korkunç bir enflasyon kasırgasıyla karşı karşıyayız.

"Cumhuriyet tarihinin en fahiş zamları"

Erdoğan, daha önce fiyat artışı ile enflasyon arasındaki farkı anlatıp duruyordu. Bakalım şimdi tüm ürünlere yayılmış bu fiyat artışlarına hangi kulpu takacak. Erdoğan hangi kulpu takarsa taksın, hayat pahalılığı milleti yakıp kavuruyor. Tencereleri ve cüzdanı boşaltıyor. Milleti silindir gibi eziyor ama işin kötüsü turpun büyüğü de heybede. Üretici fiyatları 2021’de yüzde 80 artmış. Bu, 2002 Şubat ayından bu yana en yüksek üretici enflasyonu. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark 44 puan. Bu, mevcut serilerde görülmemiş bir rekor. Bu, aynı zamanda üretici enflasyonundaki tsunaminin tüketici fiyatlarına henüz tümüyle yansımadığını gösteriyor. Erdoğan’ın yılbaşı gecesi yaptığı fahiş zamlar da henüz bu enflasyon rakamlarına yansımadı. Dolayısıyla enflasyonda zirve daha görülmedi. Maalesef bunun devamı var. Soğuklar iyiden iyiye bastırdı. Doğal gaza yüzde 25 zam geldi. Yetmez; elektrik fiyatlarına yüzde 52 ile yüzde 127 arasında, Cumhuriyet tarihinin en fahiş zamları yapıldı. Milletimizin en kara kışı başladı.

Erdoğan, tüm bu zam kasırgasından daha birkaç saat önce, döviz kurlarındaki dengesiz yükselişi ortadan kaldırdığını söylüyordu. Bakkaldan, kasaptan, manavdan fiyatlarda indirim istiyordu ama bunu söylediğinin akşamına, kendisi fiyatlara bindirim üstüne bindirim yaptı. Doların 18 liraya çıktığı 20 Aralık tarihinde, 55 litrelik bir otomobilin benzin deposu 642 liraya doluyordu. Bugün dolar kuru 13 liralarda. Aynı benzin deposu 714 liraya doluyor. Yine çiftçilerimiz, traktörünün 120 litrelik mazot deposunu, doların 18 lirayı gördüğü gün bin 388 liraya dolduruyordu. Aynı depoyu şimdi bin 543 liraya dolduruyor. Bu hesabı Erdoğan millete açıklamak zorunda. Bu ne biçim bir hesaptır? Hangi hesaba göre, dolar çıkarken de dolar düşerken de zam yapıp, her hâlükârda milleti çarpıyorsunuz? Bunu mutlaka millete açıklayacaksınız?

Erdoğan, tüm bu zam kasırgasını 31 Aralık gecesine saklayarak bu ülkenin memuruna, emeklisine büyük bir tuzak kurmuştur. Bu zamlar aralık ayı içinde yapılsaydı memurun, emeklinin 2022’de alacağı ücret ve aylıklara enflasyon farkı olarak yansıyacaktı. Yine milyonlarca emekçiye yapılacak ücret artışı, bu zamlar dikkate alınarak belirlenecekti ama Erdoğan millete kurduğu bu kumpasla millete karşı ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu fahiş zamların emekliyi, memuru ezmesinin önünü açtı. Şimdi memura, emekliye 2021’in ikinci yarısı için yüzde 22,5 enflasyon farkı verecekler, ama bu enflasyon farkı daha cebe girmeden son enerji zamlarıyla memurun, emeklinin, emekçinin elinden alındı. İşte bunun adı organize kötülüktür. İşte bunun adı zulümdür, zulüm.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Kuran kursları hakkında yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Öztrak, “Partimizin din ve vicdan hürriyeti konusundaki duruşu açık ve nettir. Arkadaşlarımızın açıklamaları da bu çerçevede değerlendirilmektedir.” dedi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan bir karar çıkıp çıkmadığına ilişkin soruya Öztrak, “Böyle bir açıklama görmedim. Disiplin Kurulu’muz kendi başlarına karar verirler. Bizim, sonuçlarından ancak kamuoyuna açıklanırken haberimiz olur.” diye konuştu.