Öztrak: İş aramaktan vazgeçenlerin sayısı artıyor

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TÜİK’in 10,1 olarak açıkladığı temmuz ayı işsizlik oranını değerlendirdi.

Öztrak, açıklamasında şunları kaydetti:

“İşsizliğe, bu dünyada yaşanan ‘küçük kıyamet’ denir. İşsizi olan evde huzur olmaz. Evde yüzler gülmez. O ailedeki insanlar, yaşayan ölülere döner. İşsizlik, ekonomi için de büyük bir kayıptır. Ekonomik potansiyelin kullanılamamasıdır. Beşeri kaynakların israfıdır.

TÜİK’in resmi işsiz sayısı, temmuzda 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bine gerilemiş. İlk bakışta tablo elbette sevindirici. Ama şeytan da ayrıntıda gizli. ‘Daha fazla süre çalışmak isteyen’, ‘iş bulma ümidini yitirdiği için iş aramayan’ yurttaşlarımızı da kapsayan ‘gerçek işsiz’ sayımız, temmuzda 781 bin kişi artarak 8 milyon 415 bine çıkmış. Gerçek işsiz sayısında tek ayda, bu boyutta artışı pandemiden bu yana ilk kez görüyoruz.

“Ekonomi güya büyürken iş gücü piyasası daralıyor”

Anlatılan büyüme masallarına rağmen, iş gücü piyasasında koşulların sıkılaştığı anlaşılıyor. Haftada 40 saatten çok çalışmak istediği halde çalışamayan (eksik istihdam), iş bulma ümidini yitirdiği için iş aramaktan vazgeçenlerin sayısı artıyor. İş gücü piyasasındaki koşulların sıkılaştığını, iş gücüne katılım oranındaki düşüş de teyit ediyor. Ekonomimiz güya büyürken çalışma çağındaki insanlarımız nedense iş gücü piyasasına daha az giriyor. Bu da TÜİK’in resmi işsiz sayısının azalmasına destek veriyor.

“İş gücüne katılımdaki düşüş, işsiz sayısını 504 bin kişi aşağı çekti”

Küçük bir örnek: İş gücüne katılım, temmuzda yüzde 52,6 yerine mayıstaki yüzde 53,4 seviyesinde kalsaydı, resmi işsiz sayısı 3 milyon 445 bin yerine 3 milyon 949 bin kişi olacaktı. Son iki ayda iş gücüne katılımdaki 1 puandan az bir düşüş, resmi işsiz sayısını 504 bin aşağı çekmiş.

Türkiye, bugün sadece işsizlikle değil, bu beceriksiz rejimin sebebi olduğu yüksek enflasyonla da sınanıyor. Birbirinden beter bu iki bela, milletimizi sefalet tuzağına hapsediyor. Türkiye'yi sefalet şampiyonu yapıyor. Sorunun sebebi olan, çözümü olamaz. Çare belli; değişim!”