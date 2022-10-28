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  3. Öztrak: ‘Kasada tek sent yok’ diyebilmek için bile 58,5 milyar dolara ihtiyaç var
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Öztrak: ‘Kasada tek sent yok’ diyebilmek için bile 58,5 milyar dolara ihtiyaç var

CHP Sözcüsü Öztrak, “14-21 Ekim 2022 haftasında TCMB net rezervleri 2,1 milyar dolar gerileyerek, eksi 58,5 milyar dolara düştü. ‘Kasada tek sent yok’ diyebilmek için bile 58,5 milyar dolara ihtiyaç var.” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası’nın rezerv bilgilerini, sosyal medya hesabında değerlendirdi.

Öztrak, Merkez Bankası’nın rezervinin 1 hafta 2,1 milyar dolar gerilediğini belirtti.

Rezerve ilişkin grafik paylaşan Öztrak, “14-21 Ekim 2022 haftasında TCMB net rezervleri 2,1 milyar dolar gerileyerek, eksi 58,5 milyar dolara düştü. ‘Kasada tek sent yok’ diyebilmek için bile 58,5 milyar dolara ihtiyaç var. Kasanın dibini sıyırmış, ekonomide tüm tahkimatları dağıtmış, sorumsuz bir kadronun yarattığı yıkım tablosu.” ifadelerini kullandı.

 

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