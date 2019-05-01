Öztrak: Millet, Ekrem İmamoğlu'nu seçti

01 Mayıs 2019

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Emeğin en kutsal değerlerden biri olduğunu ve dünyanın emekle inşa edildiğini belirten Öztrak, 1 Mayıs kutlamaları için Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya giderken meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye'de, 8 milyon 300 bini aşan işsiz sayısı, binlerce emeklilikte yaşa takılan, 3600 ek gösterge gibi sorunlar olduğunu belirten Öztrak, ayrıca her 100 çalışandan 33'ünün ise kayıt dışı çalıştığını savundu. Öztrak, "Böyle bir ortamda çalışanların geleceğe güvenle baktıklarından söz etmek mümkün değil." dedi.

Her 100 ücretliden sadece 9'unun sendikalı çalıştığına da dikkati çeken Öztrak, aynı oranın Finlandiya'da yüzde 65, Danimarka'da yüzde 67 olduğunu söyledi.

Siyasetin konusunun bunlar olması gerekirken, seçimin üzerinden bir ayı aşkın süre geçmesine rağmen keyfi itirazlarla sürecin uzatıldığını belirten Öztrak, milletin gerçek gündeminin ise ekonomi olduğunu bildirdi.

"Millet, Ekrem İmamoğlu'nu seçti"

Millet geçim derdiyle bunalırken, AK Parti ve MHP'nin İstanbul'da seçimini yeniletmeye çalıştığını savunan Öztrak, "Gelir gelmez ilk işi kapısına T.C. ibaresini asmak olan belediye başkanlarımızı, yabancıların yaptıkları nezaket ziyaretleriyle suçlamaya çalışıyorlar." dedi.

Buradan hareketle YSK'nin açıkça baskı altına alınmaya çalışıldığını öne süren Öztrak, şöyle devam etti:

"Ülkeyi 17 yıldır yönetenler ve onun yancıları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğundan seçimle kalkmayı bir türlü kabullenemiyorlar. YSK'yi baskı altına almak için yapılan açıklamaların hukuk nezdinde hiçbir maddi geçerliliği yoktur. Hukuk bir hakkın suistimalini korumaz. Ne yaptılarsa sonuç değişmedi. Herhalde bu kadar laftan sonra bir şey yapmak gerekiyor. Bahçeli'nin içini rahat ettirmek için bir de oyların tamamını kendisine saydırmak lazım. Millet, Ekrem İmamoğlu'nu seçti. Milletin sözü bu. Bu söze kulak vermeleri ve içlerine sindirmeleri lazım. Yoksa sandıktan bu beyler çıkana kadar milletin önüne devamlı sandık mı getirilecek? Hala daha milletin iradesini siyasi mühendislikle masada değiştirmenin peşindeler. 7 Haziran-1 Kasım seçimleri arasında bunu yaptılar. Maşeri vicdan, sandıkla gelenin sandıkla gitmek istememesinden rahatsız olur sayın Bahçeli. Madem milletin ne dediğinin sizin için önemi yok, oyunun kurallarını beğenmiyorsunuz, kendi aranızda tek kale maç yapın olsun bitsin. Aslında siz milletin soy isminden dahi kimin kime oy vereceğini biliyorsunuz, devletin SEÇSİS'i MERNİS'i de elinizde bakın bunlara yazın istediğiniz sonucu, ondan sonra kalkın deyin ki 'Bizim meşruiyetimizin kaynağı budur'. Görelim bakalım. Milleti de sandıkla yormayın. Demokrasilerde oyunun kuralı bellidir, sandıkla gelen, sandıkla gidecektir."

YSK'nin tek pusulasının hukuk olması gerektiğini tekrarlayan Öztrak, "Biz hakimlerimizin bugün Bahçeli'nin azmettiricisi olmaya cüret ettiği bir hukuk cinayetine ortak olmayacağına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA