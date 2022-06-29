Öztrak: Milletimizin sıkıntılarını bitirmeye, dertlerine derman olmaya kararlıyız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, sebze ve meyve toptancı halinde esnafla bir araya geldi.

Esnaf ile bir süre sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Öztrak, sebze ve meyve fiyatları hakkında bilgi aldı.

Öztrak, esnaf ziyareti sonrası Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği önünde, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Meyve ve sebze fiyatlarının arttığını belirten Öztrak, vatandaşın ancak az miktarda sebze alabildiğini söyledi. Öztrak, ulaştırma, ambalaj, mazot ve tarımsal ilaç fiyatlarının da yüksek olduğunu, üreticinin ve haldeki esnafın kar edemediğini söyledi. Bu durumda kimsenin kazanamadığını ifade eden Öztrak, şunları kaydetti:

"'Faiz sebep enflasyon sonuç' dediler. Hayat pahalılığını, enflasyon canavarını hortlattılar. Bugün insanlarda alacak güç kalmadı, tencere boş, cüzdan boş, sıkıntı büyük. Ama herkeste bir umut var. Herkes de diyor ki, 'bu iş bitecek, bu kabustan uyanacağız.' Artık 'geliyor gelmekte olan' diyor. Biz milletimizin sıkıntılarını bitirmeye, dertlerine derman olmaya kararlıyız. Projelerimiz, programımız var. Bunları da vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. En kısa zamanda milletimizi düzlüğe çıkarmak, rahat ettirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."