Öztrak: Milletvekillerinin açıkladığı, kendi kişisel görüşleridir

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP’den ‘diğer her parti gibi bakan çıkabileceği’ sözleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Öztrak, dün akşam KRT TV'de katıldığı bir programda konuyla ilgili sorulan soruya, "Hiç tartışmaya gerek yok. Son derece açık. CHP’nin görüşlerini, CHP’nin Genel Başkanı, CHP’nin sözcüsü ve CHP’nin Grup Başkanvekilleri açıklar. Hele hele böylesine önemli bir konuda milletvekillerinin açıkladığı görüşler, kendi kişisel görüşleridir. CHP’nin böyle bir görüşü yoktur. Zaten bu işin nasıl olacağı konusunda Genel Başkanımız geçen gün yapmış olduğu bir televizyon programında açıklamıştır. Buna altılı masa karar verecektir. Altılı masada kimler vardır, son derece açık. Dolayısıyla bu meselenin bu kadar tartışılmasını anlamak mümkün değil." yanıtını verdi.

Öztrak, sosyal medya hesabından paylaştığı tweette de yayını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

CHP’nin görüşlerini CHP Genel Başkanı, CHP Sözcüsü, CHP Grup Başkanvekilleri ve partimizin yetkili kurulları açıklar.

Nokta. pic.twitter.com/TOAcnzq5ju — Faik Öztrak (@faikoztrak) September 6, 2022

"CHP’nin görüşlerini CHP Genel Başkanı, CHP Sözcüsü, CHP Grup Başkanvekilleri ve partimizin yetkili kurulları açıklar. Nokta."