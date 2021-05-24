Öztrak: O tuğla artık çekilmeli

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı yaptı.

MYK’de, ekonomi, COVID-19 salgınının devam eden etkileri, Merkez Bankası’nın kayıp 128 milyar dolar rezervi siyaset-mafya-ticaret üçgeninde yaşananlar ele alındı.

Öztrak, "Akçakoca İlçe Müftüsü koltuğunda oturan bir kendini bilmez hadsiz, güya bir devlet görevlisi, bu ülkenin asli unsuru olan bazı yurttaşlarımıza, kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarına, hem de cami minberinden, ağır ve kabul edilemez hakaretler etti. Bu müftü, bu makama layık değil. İlk Diyanet İşleri Başkanımız Rıfat Börekçi’nin, milli ruh ve imanının yanından bile geçmemiş bu şahıs, o koltukta bir dakika dahi oturamaz. Hiç kimsenin, ama hiç kimsenin, hele hele maaşını milletin ödediği, devlet memuru makamını işgal eden birinin, toplumu bölmeye ve parçalamaya yönelik sözlerini, kin ve nefret kusmasını asla kabul etmeyiz. Bu adam hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın soruşturma başlatması, açığa alması yetmez. Savcılar bu kendini bilmez hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten, derhal yasal işlem başlatmalıdır. Devlet olmanın gereği budur." dedi.

"Türkiye bir mafya elebaşının ifşa ve itiraflarını tefrika halinde izliyor." diyen Öztrak, "Mafya-siyaset-ticaret ekseninde patlayan kanalizasyondan, ortalığa tahammül edilemez kokular saçılıyor. İddialar korkunç, saray sosyetesine mensup birçok kişi zan altında. Türkiye’ye yönelik uyuşturucu rotaları, Kolombiya’da ele geçen kokainler, Venezuela üzerinden gelen uyuşturucular, mafya-siyaset-ticaret şeytan üçgeni, faili meçhul cinayetler ve bunların faillerine ilişkin yeni iddialar var. Uğur Mumcu’nun katledilmesiyle ilgili, ortaya atılan iddialar yenilir, yutulur cinsten değil. Bu çürük duvardan çekilmesi gereken hangi tuğla varsa, artık o tuğla çekilmelidir. Memleket, memleket olmaktan çıkmış. ‘Narcos’ setine dönmüş. Mafya konuşuyor, ama asıl konuşması gerekenler susuyor. Adalet Bakanı susuyor. Bağımsız ve tarafsız yargı susuyor. Cumhuriyet savcıları susuyor. Havuz medyası susuyor. Bir İçişleri Bakanı konuşuyor o da milletvekillerini zan altında bırakıyor, TBMM Başkanı susuyor. Ama en önemlisi; işler iyi giderken ‘bu ülkede her şeyin sorumlusu benim ben’ diyen Erdoğan’ın şimdi gıkı çıkmıyor. Hiçbir şey yokmuş gibi ‘dördüncü yargı paketi yolda’ masalları anlatıyor. Hayırlara vesile olur inşallah… Fakat bugüne kadar açıkladığı her pakette yargıda işler düzelmeyi bırakın, hep daha kötüye gitti. İnsan sadece konuştuklarından değil, sustuklarından da sorumludur. Hele hele böyle dönemlerde, konuşması gerekenler susarsa, sükût ikrardan gelir." ifadelerini kullandı.

"Venezuela’ya maske ve test kiti taşıma görevini oğlunuza kim verdi?"

Öztrak sözlerine şöyle devam etti: "Son başbakanın oğlu Venezüella’ya yardım için, test kiti ve maske götürmüş. Gittiği dönemde, Türkiye’de günlük vaka sayıları 15 bin 755. Venezuela’da 317. Filistin’de ise bin 329. Venezuela’ya maske ve test kiti taşıma görevini oğlunuza kim verdi? Resmi heyetle Venezüella’da nasıl denk geldi? Madem, bir yardım yapılacaktı, vaka sayısı Venezuela’nın dört katı olan Filistin’e yardım etseydiniz ya. Aziz milletimiz bu yapılan açıklamalardan ‘Mutmain’ olmamıştır. Memleketteki bu hazin tablonun sorumlusu bellidir. 20 Temmuz sivil darbesinin ardından başlayan otoriterleşme süreci, devleti tahrip etmiştir. ‘Devlet güvenliği’ diyerek, hukuk güvenliği yok edilmiştir. Rahmetli Uğur Mumcu’nun yıllar önce dediği gibi; ‘Bir ülkede devletin güvenliği ile hukukun güvenliği eş anlamlıdır. Devlet güvenliği adına, hukuk güvenliğinin ortadan kaldırılması, demokrasi ve hukuk devleti için iİleride onarılamaz yaralar açar.’ İşte bugün Türkiye’de olan da tam budur. Bu ucube vesayet sistemi, bu tek kişi rejimi, hukuku katlediyor. Bu ucube düzende, kurumlar çöküyor. Hak, hukuk, adalet çöküyor. Ahlak, edep, adap çöküyor. Liyakat çöküyor. Tüm bunlarla beraber de bir zamanlar dünyada yükselen yıldız olan bir ekonomi çöküyor. Millet aşını, işini, varını-yoğunu yitiriyor.

Sayın Erdoğan, 19 yıldır bu ülkeyi yöneten sizsiniz. Olan bitenin hesabını vermesi gereken de sizsiniz. Bu anlatılanlar karşısında hiçbir şey yapmayıp susuyorsanız, siz de sorumlusunuz. Ortalığa saçılan korkunç iddiaların üstü, beka hamasetiyle kapatılamaz. Esas bunların üzerine gidilmemesi devletin bekasını tehlikeye atar. Bugün devletimizi ve demokrasimizi korumak için, yapılması gerekenler bellidir: Hukuku işletmek. Adaleti çalıştırmak. Millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni devreye sokmak. Sandığı milletin önüne getirmek. Türkiye bağırsaklarını ancak bu şekilde temizler. Çürük duvarlardaki tuğlalar ancak böyle yerle bir edilir. Erdoğan ve Adalet Bakanı bu saatten sonra suskun kalamaz. Yargı ve cumhuriyet savcıları suskun kalamaz. Mayfa-siyaset-ticaret ekseninde, ortalığa dökülen bu iddiaları araştırmak için cumhuriyet savcıları derhal harekete geçmelidir. Siyasetle ilgili kirli iddialar, mutlaka Meclis’te soruşturulmalıdır. Yeni Anayasa’ya göre Meclis üye tamsayısının salt çoğunluğuna yani 301 imzaya ihtiyaç var. Bu nedenle TBMM Başkanı, parlamentodaki grupların başkan vekillerini davet etmeli ve Meclis’in inisiyatif almasını sağlamalıdır.

Son olarak tüm bu olayların göbeğindeki İçişleri Bakanı, bir milletvekilinin bir suç örgütü lideri tarafından, ‘ayda 10 bin dolar maaşa bağlandığını’ iddia etmiştir. Milletvekillerini zan altında bırakmıştır. TBMM Başkanı derhal İçişleri Bakanı’nı çağırmalıdır. Bu konuda kendisinden bilgi almalı ve gereğini yapmalıdır. 600 milletvekilini zan altında bırakan bu iddia, öyle orta yerde kalamaz. Tekrarlayayım; bugün yaşanan her bir skandal, 1996’da kamyon kasasında patlayan, Susurluk skandalından çok daha beterdir. Susurluk kazasından; 4 gün sonra dönemin İçişleri Bakanı hakkında gensoru verilmişti. 5 gün sonra bakan istifa etmiş, 8 gün sonra da soruşturma başlatılmış, 9 gün sonra TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Bugün ortada; ne işletilen bir yargı süreci ne işleyen bir parlamento denetimi ne de birkaç istisna dışında, bu skandalları yazan bir medya var. Türkiye, ne yazık ki, bu ucube rejimle 1990’ların bile gerisine gitmiştir."

"Hem faiz hem kur hem enflasyon rekor kırıyor"

Öztrak, "Kayıp 128 milyar doların hesabı hala ortada yok. Ekonomiye ‘sahte istikrar makyajı’ yapıp seçim kazanmak, sarayın kibirlisinin kerameti kendinden menkul, ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ teorisini ispat etmek için dışa açık bir ekonomide, iş bilen hiçbir yönetimin yapmayacağını yaptılar. Hem faizi hem de döviz kurunu düşük tutmaya kalktılar. Bunun için döviz ve faiz baronlarına, yandaşlara milletin döviz rezervlerini ucuza peşkeş çektiler. Milletin 128 milyar dolarını, Merkez Bankası’nın arka kapısından, hukuksuz bir biçimde buharlaştırdılar. Şimdi hem faiz hem döviz kuru hem de enflasyon rekorlar kırıyor. Niye? Çünkü Merkez Bankası’nın kasasında yeterli döviz rezervi kalmadı… Salgın döneminde Brezilya ile beraber G-20’deki benzer ekonomiler içerisinde borç yükü en hızlı artan ülkeyiz. 128 milyar doları buharlaştıranlar ekonomiyi kısır döngüye soktular... Artık kuru tutmak için yüksek faize mahkûmuz. Borcu tutmak için de bütçeyi sıkmaya mecburuz. Bu, başta şirketlerimiz olmak üzere, borca batırılan tüm milletimizi eziyor. Diğer taraftan salgında desteğe ihtiyaç duyan, başta esnaflarımız olmak üzere tüm yurttaşlarımızı vuruyor. Erdoğan şahsım hükümetinin iş bilmezliğinin yandaş kayırmasının faturası milletimizi eziyor." diye konuştu.

"Millet bu işsizliğin, bu yoksulluğun sorumlusunun kim olduğunu biliyor"

"5 milyon 700 bin gencimiz ne okuyor ne de bir işte çalışıyor. Okumak da fayda etmiyor, üniversite mezunu işsiz sayımız 1 milyonun üstünde. Enflasyon canavarı milletin kanını emiyor. Uzun uzadıya hesaba gerek yok. Bugün bir marketten çıkanların, bir pazardan çıkanların yüzündeki şaşkınlığa, umutsuzluğa bakın yeter." diyen Öztrak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Millet bu işsizliğin, bu yoksulluğun sorumlusunun kim olduğunu biliyor. ‘Bu işi sandık temizler’ diyor. Gereğini yapmak için sabırsızlıkla seçimi bekliyor… Erdoğan şahsım hükümeti, kanunen 2021’de en az 56,4 milyar TL destek ödemesi gerekirken ‘22 milyar lira tarım desteği ödeyeceğim’ demişti. Bakan çıktı, bunu 2 milyar TL artırdı. ‘24 milyar lira destek ödeyeceğiz’ diye açıklama yaptı. Ama şu son ÖTV zammıyla, çiftçinin sırtına 2 milyar lira ek yük yüklediler. Sağ elleriyle verip, sol elleriyle geri aldılar. Çiftçinin ocağına mazot döktüler. Şahsım hükümetinin elinde çiftçi traktörüne mazotu ancak litreyle, su şişesiyle koyabiliyor. Çiftçimiz de ‘Bu işi sandık temizler’ diyor. Sandığın önüne getirilmesini sabırsızlıkla bekliyor… Her yanına cürüm ve cüruf bulaşmış mafyokrat Cumhur İttifakı, yaptıklarının hukuki hesabını ya şimdi ya da biz geldiğimizde kurulacak TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’nda ve tarafsız, bağımsız yargı önünde verecektir.”

Anayasa çalışmaları hakkında gelen soruya Öztrak, “Gerekli açıklamayı Genel Sekreteri’miz yapacaktır.” dedi.

“Ankara JİTEM” davasında verilen beraat kararlarının bozulmasında gündem ve zamanlamaya dikkat çeken bir soru üzerine de Öztrak, “Bu çürük duvardan hangi duvarın çekilmesi gerekiyorsa çekilmelidir. Bu kadar kirmenmiş metal yorgunu yönetim ve vesayet altındaki yargı, Türkiye’deki faili meçhul cinayetleri aydınlatamaz. Olsa olsa zamanı geldiğinde kullanılacak koz diye saklar. Faili meçhullerin aydınlatılması için Türkiye’nin bu kirli yönetimden arınması gerekir. CHP iktidarında faili meçhuller mutlaka aydınlatılacaktır.” yanıtı verdi.