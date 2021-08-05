Öztrak: THK uçakları İçin 4 milyon dolar bulamayanlar, Somali’ye 30 milyon dolar gönderiyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Türkiye'nin Somali'ye 30 milyon dolar hibe yapmasını öngören anlaşmaya tepki gösterdi. Bir haftadan uzun süredir devam eden orman yangınlarını hatırlatan Öztrak, sosyal medya hesabından, şu paylaşımı yaptı:

"THK uçakları için 4 milyon dolar bulamayanlar; Somali’ye 30 milyon dolar gönderiyor. Ciğeri yanan kendi milletine karşı son derece kalpsiz; ama elin oğluna bir o kadar müşfik. Allah aşkına siz kimin için çalışıyorsunuz? Yeter artık, bu milletin kanını emip, ciğerini dağladığınız."