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Öztrak: THK uçakları İçin 4 milyon dolar bulamayanlar, Somali’ye 30 milyon dolar gönderiyor

CHP Sözcüsü Öztrak, Somali'ye 30 milyon dolar hibe edilmesine tepki göstererek, "THK uçakları İçin 4 milyon dolar bulamayanlar; Somali’ye 30 milyon dolar gönderiyor. Ciğeri yanan kendi milletine karşı son derece kalpsiz; Ama elin oğluna bir o kadar müşfik." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
ANKA
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Türkiye'nin Somali'ye 30 milyon dolar hibe yapmasını öngören anlaşmaya tepki gösterdi. Bir haftadan uzun süredir devam eden orman yangınlarını hatırlatan Öztrak, sosyal medya hesabından, şu paylaşımı yaptı:

"THK uçakları için 4 milyon dolar bulamayanlar; Somali’ye 30 milyon dolar gönderiyor. Ciğeri yanan kendi milletine karşı son derece kalpsiz; ama elin oğluna bir o kadar müşfik. Allah aşkına siz kimin için çalışıyorsunuz? Yeter artık, bu milletin kanını emip, ciğerini dağladığınız."

 

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