Öztrak: TÜİK’in makyajlı rakamları bile kendisini yalanlıyor

CHP Sözcüsü ve Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, açıklanan iş gücü istatistikleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Öztrak şunları kaydetti:

“Bir ekonomi yönetiminin başarısı, çalışmak isteyen yurttaşlarına ne kadar iş imkânı sunduğuyla ölçülür. Sorunları doğru teşhis etmeden doğru çözümler de üretilemez. Erdoğan daha iki gün önce, “İstihdamda salgın öncesi dönemin dahi üzerine çıktık.” demişti. Ama TÜİK’in makyajlı rakamları bile kendisini yalanlıyor.

Mevsim etkilerinden arınmış rakamlara göre istihdam edilenlerin seviyesi 3 yıl öncesinin bile gerisinde. 2018 Temmuz ayından bu yana çalışma çağındaki nüfusumuz 3 milyon 152 bin kişi artmasına karşın, işi olan yurttaşlarımızın sayısı, 2018 Temmuz ayının 250 bin kişi altında. İşgücüne katılım oranı da 3 yıl önceki seviyelerine gelemedi. İş gücü piyasasında madem çok güçlü bir toparlanma varsa, çalışma çağındaki nüfus neden daha fazla iş aramak istemedi de, iş gücü piyasasının dışında kaldı?

İş gücüne katılım Erdoğan Şahsım Hükümetinin işbaşı yaptığı 2018 Temmuz seviyesinde olsaydı (yüzde 53,5) bugün işsizlerimizin sayısı yaklaşık 1,5 milyon kişi daha fazla olacaktı. Yurttaşlarımız iş gücüne katılmayarak Erdoğan Şahsım Hükümetine büyük bir iyilik yapmadıysa, Erdoğan bunu nasıl açıklayacak?

Ağustos ayında istihdamın sektörel dağılımı da iş gücü piyasasında genele yaygın bir toparlanma olmadığını gösteriyor. İstihdamı en çok destekleyen hizmetler sektöründe bıraktık yeni istihdam yaratılmasını, mevcut işler de kaybedilmiş.

"Gerçek işsiz sayımız da salgın öncesinin üzerinde"

İşsizlik büyük sosyal maliyetlerinin yanında, üretimde ve ekonomide etkinliğin sağlanamadığını gösterir. İşsizliğin yüksek olduğu yerde ekonomi daha fazla üretim yapma imkânını da heba eder. Bugün Türkiye’de olan budur. Erdoğan’ın iddialarının aksine daha fazla çalışmak istediği halde çalışamayanları, iş bulsam çalışırım diyen iş bulma umudunu kaybetmişleri ve resmi işsizlerimizi kapsayan gerçek işsiz sayımız halen salgın öncesinin çok üzerinde.

Erdoğan Şahsım Hükümeti iş başı yaptığında, 5,6 milyon olan gerçek işsiz sayımız şu anda 7,9 milyon civarında. İş gücüne düşük katılımla buna eklenmeyen ilave 1,5 milyon işsizi saymıyoruz bile. Biz boşuna demiyoruz, Erdoğan şahsım hükümeti sebep, yüksek işsizlik sonuçtur.”