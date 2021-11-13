Öztrak: Türk parasını pul ettiler

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Balık Hali’nde balık mezadına katıldı.

Öztrak, dolar/TL kurunun 10 liranın üzerine çıkmasını, ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi.

Öztrak, şunları söyledi:

“Ekonomi yönetilmiyor’ diyoruz. Ülke yönetilmiyor, ülke savruluyor. Şu anda Türk parası da hızla pul olmaya devam ediyor. Dün akşam Türk lirası ilk defa çift haneli rakamları gördü. Doların değeri Türk lirası cinsinden çift rakamları gördü. Bugün, balık halindeyiz sabah balıkçının en büyük şikayeti hızla artan mazot fiyatları. Dolardaki bu artış hızla her şeye yansıyor, iğneden ipliğe her şey zam görüyor. Zam görmeyen bir tek şey var o da asgari ücret, o da milletin geliri, milletin maaşı. Ekmek daha yeni zamlandı. Çarşı pazarda ne varsa etiket bir gün dayanmıyor, saat başı değişiyor. Bugün ülkenin en önemli meselesi pahalılıktır. Pahalılığın nedeni de kötü yönetimdir.

Hiç kimse çıkıp da ‘dünya şöyle’, ‘dünya böyle’ demesin. Türkiye bugün büyük bir beceriksizlikle karşı karşıya. Türk lirasını, Türk parasını pul ettiler. Şu anda insanlar gerçekten pahalılıktan ne yapacaklarını bilmiyorlar. Biraz önce bir hanımefendi buradaydı, 'Pazarı bıraktım halden balık almaya geldim, halde de balık çok pahalı' dedi. Balıkçı ile konuşuyorsun balıkçının en büyük sorunu mazot fiyatı. Balıkçı, mazot fiyatlarındaki artışı en yakından hisseden kişi. Biliyorsunuz balıkçının kullandığı mazotta ÖTV yoktu. ÖTV olmadığı için gelen zamlar, balıkçıya aynen yansıyor. Balıkçıya eşel mobil yok. Balıkçının maliyetleri giderek artıyor.

Çiftçi çok sıkıntılı. Çiftçi sıkıntıda olunca, balıkçı sıkıntıda olunca vatandaş da sıkıntıda oluyor. Bütün bunların bir tek nedeni var. 2018 yılında bu ucube tek kişilik rejim, Erdoğan şahsım rejimi başladığından beri sürekli cebimizi boşaltıyor.”

"3,5 liraya ÖTV’siz aldığımız mazotu, bu yıl 8,15’ten alıyoruz"

Öztrak’ın dinlediği balıkçı Eyüp Yiğiter ise şunları söyledi:

“Geçen sene 3,5 liraya ÖTV’siz aldığımız mazotu, bu yıl ÖTV bitti 8,15’den alıyoruz. Devletin belirlediği yerden almışız, istasyonlardan almışız bir farkı kalmadı. Artık istasyonlardan almaya başladık. Geçen sene 5 liraya aldığımız strafor koli bu yıl 10 lira 25 kuruş. Bunlar maliyeti artırıyor. Maliyetler arttığı zaman yük direkt tüketiciye biniyor.

Balıkçının en büyük girdileri mazot, gaz, poşet torba, çalışan işçiler. Bunlar o kadar çok maliyet yüklüyor ki halk daha ucuza balık yemek yerine daha pahalıya yiyor veya yiyemiyor. Böyle giderse hamsiyi 30-40 liraya yiyecekler. Hamsiyi tutan para kazanmıyor, satan para kazanmıyor, yiyen pahalıya yiyor. Burada bir eksiklik var, çözemiyoruz. Bu kadar girdi ile gelen balıktan üretici kazanmıyor, satan kazanmıyor, yiyen pahalı yiyor. Mağduruz.

Müsilaj problemi yaşadık. Müsilajla ilgili bir yardım ödeme, yardım yok. Biz denizleri kirleten fabrikaların, derin deşarjların kapatılmasını istiyoruz. Bakanlık Marmara Denizi’nin kapatılmasını istiyor. Balıkçıların ne suçu var? Balıkçılar ne yaptı da Marmara Denizi’ni kirletti?”