Öztrak: Ulusal yas ilan edilmesini istiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Terör bir insanlık suçudur. Nereden ve kimden gelirse gelsin, terörden fayda ummak ya da terör karşısında suskun kalmak da bir insanlık suçudur. Biz, terörün ve teröristin her türlüsünü lanetledik, lanetliyoruz, lanetleyeceğiz." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, toplantıda Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyon ve şehit haberleri, dış politikadaki son gelişmeler, sağlıkta ve ekonomideki durumun gündeme alındığını belirtti.

Irak'ın Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda, terör örgütü PKK'nın yıllardır rehin tuttuğu asker, polis, kamu görevlisi 13 vatandaşı bir mağarada alçakça şehit ettiğini aktaran Öztrak, "Terör bir insanlık suçudur, Nereden ve kimden gelirse gelsin, terörden fayda ummak, ya da terör karşısında suskun kalmak da bir insanlık suçudur. Biz, terörün ve teröristin her türlüsünü lanetledik, lanetliyoruz, lanetleyeceğiz" diye konuştu.

Bu güzel toprakların terörden çok çektiğini, dün de 13 aileye kor ateşler düştüğünü ve çok üzgün olduklarını dile getiren Öztrak, CHP'nin, bölücü terör örgütü PKK'nın rehin aldığı kamu görevlilerinin durumunu TBMM gündemine defalarca taşıdığını kaydetti.

Öztrak, "Terörle mücadelenin sizi, bizi yoktur. Terörle mücadele milli bir meseledir. Terörle mücadelede siyasi şovlara, kurusıkı tehditlere, boş naralara, nutuklara yer yoktur. Bu mücadele yürek işi olduğu kadar aynı zamanda akıl işidir. Sadece hasbi olmak yetmez. Hesabi de olmak gerekir." dedi.

Bölücü örgütü PKK'nın rehin aldığı görevlilerin tamamının 2015 ve 2016'da kaçırıldığını ifade eden Öztrak, "Yani o ilk düğmesi yanlış iliklenen, milletin meclisinden kaçırılan, kapalı kapılar ardında, gizli saklı işi kotarmaya çalışan şahsım hükümetinin yürüttüğü sözde çözüm sürecinde..." diye konuştu. O süreçte yapılan hataların bedelini, şehitlerin aileleri ve milletin ödediğini savunan Öztrak, hatalardan ders çıkarmanın bir erdem olduğunu söyledi.

"Bölücülük yaparak, bölücü terörle mücadele edilmez." diyen Öztrak, akılla, izanla, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini kaydetti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, şöyle devam etti:

"Ülkeyi yönetenler, kendi kusurlarının üstünü örteyim derken, bölücülerin değirmenine su taşımayacak. Dün 13 şehidimizin olduğunu öğrendik. Milletimiz derin bir yasta. Ama bugün AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı kongrelerinde izledik. Espriler, sloganlar, tezahüratlar… Gerçekten içimiz sızladı. Milletin içi kan ağlarken, bu görüntüleri üzüntüyle karşıladık. Erdoğan'ın bugünkü sözlerinden öğrendik ki 13 kamu görevlisi, başarısız bir kurtarma operasyonu esnasında şehit düşmüş. Başarısız olduğunu kendi söyledi. Üzüntümüz, bu haberle daha da katlandı. Biz CHP olarak ulusal yas ilan edilmesini istiyoruz."

Faik Öztrak, dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "milletin aklıyla alay eden açıklamalar" yaptığını ileri sürerek, bu açıklamaları kınadıklarını söyledi. Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beyfendiler bir kendinize gelin, 13 aslan parçamız mağaralarda rehin tutulurken bölücü terör örgütü tarafından sizler bölücü elebaşından mektup dilenip, kardeşini devlet televizyonlarına çıkarıyordunuz. Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı, devletin televizyonuna çıkaran, 'Gerekirse Karayılanı da TRT'ye çıkarırız' diyerek savunan, siz değil miydiniz? Yine çözüm sürecine 'Yeni Türkiye'nin Kuruluş Sözleşmesi' diyen sizler değil miydiniz? Riyakarlığın bu kadarına da pes. Daha fazla rezil olmayın, edebinizle susmayı bilin."

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu, terörün üstesinden geleceğini dile getiren Öztrak, "Akılla, yürekle, azimle ve güçlü bir iradeyle bu terör belasını alt edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi, kuşkusu olmasın. Bir kez daha bölücü terör örgütünün bu hain eylemini lanetliyoruz." ifadesini kullandı. Gara'da PKK terör örgütünce şehit edilen vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Öztrak, sorumluların yakalanmasını istedi.