Öztrak: YSK kendi gerekçesini kendi çürüttü

07 Haziran 2019

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak’ın açıklamasından satır başları şöyle;

Sarayın kibirli kişisi ve çevresindekiler iftarlarda yaptıkları açıklamalarda ellerinde 10 kara herkese çaldı.YSK aldığı kararla milletin aklını karıştırdı. YSK 4 oy pusulasından 3’ünü yok sayarak sadece Büyükşehir’i iptal etti. Buna gerekçe olarak da seçim kurullarını gösterdi.YSK 13 ilçe seçim müdürünü geçici olarak görevden uzaklaştırdık dedi. Bunun gerekçesi ise bu isimlerin memur olmayan sandık başkanlarının yoğun olduğu yerlerde görev yapmaları imiş.

YSK kendi gerekçesini kendi çürüttü. Fatura neden sadece müdürlere çıkıyor. Sadece bir şeyler olmuş izlenimi verilmek isteniyor.YSK itibar kaybına uğramıştır. Tek adamın baskısına dayanamayan bu kurul hukuk sisteminin düğmelerini baştan aşağı yanlış düğmelenmiş.İstanbullular hakkı yenilen Ekrem İmamoğlu’na çok daha güçlü çıkacaktır. Milletimiz iradesini beğenmeyenlere 23 Haziran’da yanıt verecektir.

Bakan Albayrak'a tepki

Damat bakan enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz diyor. TÜİK Başkanı olarak atadığı arkadaşına heralde 3 ay sonra enflasyonu düşür diyecek. Damat bey halletmemiz gereken enflasyon ve faiz kaldı diyor. Ekonomiye yapılan saldırıları engelledik diyor. Adamların bir dediğini iki etmiyorsunuz neden dışardan size saldırıyorlar? Sosyete damat varken dış güçlere ihtiyaç mı var?

Başında ekonomide değişen iklimi bir türlü okuyamayan damat oldukça ekonomimize saldırıya ihtiyaç yok. Pansumanla aspirim tedavisiyle ekonomi yönetilmeye çalışılıyor. Damat bakan haziranda cari işlemler dengesinin fazla vereceğini övünerek anlatıyor. Küçülen ekonomide bu marifet değildir. Önemli olan büyümek ve dengeyi sağlamaktır. Cari fazla ile övünen damada tavsiyem ekonomiye giriş dersini bir daha okumasıdır.