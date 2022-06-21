Öztrak'tan ek bütçe değerlendirmesi: Bu bir rekor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan ek bütçe kanun teklifi konusunda açıklamalarda bulundu.

Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Mızrak çuvala sığmıyor. 2022 bütçesinin ömrü 6 ay bile sürmedi. ‘Faiz sebep, enflasyon netice’ diyerek döviz kurunu ve enflasyonu arşa çıkaranlar, şimdi çıkmış hiç sıkılmadan ‘enflasyon sebep, tutmayan bütçe netice’ diyor. Enflasyon canavarını bilerek, isteyerek uyandırıp Türkiye’yi enflasyon liginde şampiyonlar ligine sokanlar, Ek Bütçe Kanunu’na bahane yazarken bari sebebi oldukları bu yıkım için milletten bir özür dileseydi.

“Bu bir rekor”

Milletimizi perişan etme pahasına yandaşların, beslemelerin, oligarkların arşa çıkmış borçlarını enflasyon canavarına yedirerek eritmeye çalışanlar, şimdi ilave harcama yapabilmek için TBMM’nin kapısını çalıp yetki istiyor. Bütçe, bir hükümetin ekonomik tercihlerini gösterir. Bunların tercihi millet değil, yandaş ve faiz lobileri. Ek bütçede, faiz lobilerinin daha da ihya edilmesi unutulmamış. Bu yıl faiz ödemesi için alınan 240,4 milyar lira ödeneğe 89,4 milyar lira ilave ediliyor. Bu bir rekor.

“KKM için ek bütçeye 40 milyar TL”

Hazine ve Maliye Bakanı’nda hiç sıkılma yok. Bakan, ‘KKM’nin Hazine’ye tek kuruş maliyeti olmayacak’ diyordu. Ama bütçe kanununda olmayan ödenek tertibinden, KKM için şu ana kadar 21 milyar TL ödeme yaptılar. Şimdi de KKM için ek bütçeye 40 milyar TL ödenek koymuşlar. Bu haliyle yılın geri kalanında KKM için sınırlı bir ödenek kalıyor. Döviz kuru alıp başını giderken bunun tutması çok zor.

“Bütçe bile yapamaz haldesiniz, sandığı getirin”

Döviz kurunu bu saçma sapan politikalarla nasıl tutacaksınız? Anlaşılan ya faizleri artıracaksınız ya da erken seçim kararı alacaksınız. Getirilen ek bütçe, Türkiye ekonomisinin yönetilmediğini, savrulduğunu açıkça göstermiştir. AK Parti ve Cumhur İttifakı, artık bütçe bile yapamaz hale gelmiştir. Yapılması gereken bellidir; milletin hakemliğine başvurmak. Emanetin ehline teslimini sağlamak.”