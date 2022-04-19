Öztrak'tan emekli bayram ikramiyesine tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayram ikramiyesi artışı konusunda bir kararları olmadığını belirterek, "Bu konuda henüz bir kararımız yok. İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda maliyeti 25 milyar lira." açıklaması yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, Bakan Bilgin'in bayram ikramiyesi açıklamasına tepki gösterdi.

Çarşı, pazar yangın yeri.

Bu bayramda "emeklinin bayram ikramiyesini 4253 Lira yapın" dedik.

Olmaz dediler.

Hiçbir şey yapamıyorsanız bari TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bir artış yapsaydınız.

O da beylerin gündeminde yokmuş.

Milleti gündemine almayanı,

Millet de gündemine almaz. pic.twitter.com/pcuFAXElXM — Faik Öztrak (@faikoztrak) April 19, 2022

Öztrak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Çarşı, pazar yangın yeri. Bu bayramda 'emeklinin bayram ikramiyesini 4253 lira yapın' dedik. Olmaz dediler. Hiçbir şey yapamıyorsanız bari TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bir artış yapsaydınız. O da beylerin gündeminde yokmuş. Milleti gündemine almayanı, Millet de gündemine almaz." ifadelerini kullandı.