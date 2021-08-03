Öztrak’tan enflasyon değerlendirmesi: Merkez Bankası virgül farkıyla kurtuldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, temmuz ayında tüketici enflasyonunun rekor kırdığını, yılın ilk 7 ayında gerçekleşen enflasyonun, tüm yıl için belirlenen enflasyon hedefinin iki katından fazla olduğunu ifade etti.

Öztrak, 12 aylık tüketici enflasyonun ise yüzde 18,95 ile son 27 ayın zirvesine çıktığına dikkat çekerek, "Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 19. Gerçekleşen enflasyon yüzde 18,95. Merkez Bankası, 'Politika faizi enflasyondan yüksek olacak' diyordu. Ne tesadüf ki Merkez Bankası virgül farkıyla faiz artırmaktan kurtuldu" ifadelerine yer verdi.

Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makasın da rekor kırdığına işaret eden Öztrak, Hükümetin mutfaklardaki, cüzdanlardaki yangını söndürmek yerine algıyı yönetmeye uğraştığını savundu.

“Cüzdandaki yangın tabeladaki enflasyondan fazla”

Enflasyon Araştırma Grubu'nun rakamlarına göre temmuzda gerçekleşen enflasyonun yüzde 4,89 olduğunu ve 7 aydaki enflasyon yüzde 25,14’e çıktığını söyleyen Öztrak, “TÜİK 'in rakamlarıyla bile son bir yılda, et yüzde 29,17, süt-peynir-yumurta yüzde 25,87, katı-sıvı yağlar yüzde 47,09, sebze yüzde 26,98, elektrik yüzde 29,15, gaz yüzde 19,78 zam gördü. Ama tabeladaki enflasyon yüzde 18,95. Enflasyonun yayılımı da yüksek. 415 üründen 367'sinin fiyatı son bir yılda artmış. Son bir yılda fiyatı düşen ürün sayısı ise sadece 17. Hükümet mutfaklardaki, cüzdanlardaki yangını söndürmek yerine algıyı yönetmeye uğraşıyor. Olan milletimize oluyor. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Sandık, sandık, sandık...” diye konuştu.