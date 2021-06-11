Öztrak'tan Kanal İstanbul tepkisi: Tek kuruş dahi koklatmayacağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Trakya Bölge Toplantısı açılışında konuştu.

Partililere seslenen Öztrak, şunları kaydetti:

"Ucube tek adam vesayet rejimiyle, yasama, yürütme, yargı erklerinin hepsi Saray’a bağlandı. Denetleyici, düzenleyici kurumlar fiilen ortadan kaldırıldı. Devleti kemiren parazitler bu elverişli ortamda harekete geçiyor. Ülkeyi 19 yıldır yöneten kadroların evinde kavga başlayınca, evin reisinin elinden ipler kaçınca, suç örgütleriyle, mafyayla gayrimeşru ilişkilerinin, yasak meyveleri birer birer ortaya dökülmeye başladı. Şimdi evin reisi, bu yasak mahsulü sahiplenmiyor. ‘Bunlarla kaybedecek zamanımız yok’ diyor. Zaten kaybettiniz, bu sizi sorumluluktan kurtarmıyor.

Erdoğan Şahsım Hükümetine, ‘128 milyar dolar nerede?’ diye tüm örgütümüzle sorduk. Döndü dedi ki ‘128 milyar dolar nerede diye soru mu sorulur? Siz hesap bilmiyorsunuz’ dedi. “Deprem paraları nerede?” diye sorduk “Hesap vermeye zamanımız yok” dedi. Şimdi de mafya-siyaset-ticaret hattında, borular patladı, yayılan kokular, tahammül edilemez boyutlara ulaştı. Ekonomiyi, devleti bu hat kemiriyor ama Şahsım Hükümetinin bunlarla ilgilenecek zamanı yokmuş. Kavgalı evin ipin ucunu kaçıran reisi bunlarla ilgilense ne olur ilgilenmese ne olur? Yeraltı örgütleri ve elebaşlarını evin içine doldurmuşlar. Artık bırakacaklar bu işlerle bu devletin bürokratları, savcıları, polisi, hakimleri meşgul olacak. Bunların elini tutmasınlar. Ortaya neler çıkacak göreceğiz."

Öztrak konuşmanın devamında, "Adalete yaslanmayan güç çürütür. Mutlak güç, mutlaka çürütür. Bugün İçişleri Bakanı hakkında korkunç iddialar var. Bu iddialar, AK Parti'nin aile işi değildir. Lağım patlamış koku yayılmıştır. Artık, ‘kol kırılır, yen içinde kalır’ diyemezsiniz. 10 bin dolar alan siyasetçinin adından başlayarak, bu bakana sorulacak çok soru var. Bu iddiaları açıklığa kavuşturacak yer; bu devletin televizyonları, AK Parti disiplin kurulu değildir. Bunun yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

İçişleri Bakanı, yürütülecek soruşturmanın selameti açısından istifa etmek ve TBMM’de kurulacak Araştırma ve Soruşturma Komisyonlarında hesap vermek durumundadır. Suçu işleyen siyasidir. TBMM’nin bu pisliği temizlemesi gerekir. Sonraki aşama da adliyede tamamlanır. Bunun geçmişte örnekleri çoktur. 25 yıl önce bu ülkede Susurluk skandalı patladı. Dönemin İçişleri Bakanı, bu skandalın beşinci günü istifa etti. Meclis daha skandalın haftasında soruşturma komisyonu kurdu. Yine 1998’de bir Devlet Bakanı (Eyüp Aşık), bir mafya babasıyla (Alaattin Çakıcı), telefon görüşmeleri ortaya çıkınca, hakkındaki iddialar aydınlatılsın diye, hem devlet bakanlığından, hem milletvekilliğinden istifa etti. Ama 25 yıl sonra, Erdoğan Şahsım Hükümeti bugün ortalığa saçılan pislikler için, üç maymunu oynuyor." ifadelerini kullandı.

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Belediye Başkanlarımız burada. Ergene’yi bizim belediyelerimiz kirletiyormuş. Erdoğan öyle söylüyor. Doğru mu? Tabii ki değil, şaka gibi. Hem parayı bizim belediyelerimiz ödeyerek hem arıtmayı yapacaksınız, ondan sonra da Ergene’yi biz kirletiyor olacağız. Trakya’yı Anadolu’dan ayırma, emperyalistlerin emellerine peşkeş çekme, Marmara Denizi’ni bitirme projesi olan Talan İstanbul’a, tek kuruş dahi koklatmayacağız. Biz hazırız örgütlerimiz, Genel Başkanımız milletimiz hazır. Buradan Genel Başkanımızın sözleriyle bir kez daha sesleniyoruz. “Artık vakit tamam, seçim zamanıdır bu zaman, milletten korkma, sandıktan kaçma Erdoğan.”