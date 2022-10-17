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Öztrak'tan KKM tepkisi: Hazine'den tek kuruş çıkmayacak dediler

CHP Sözcüsü Öztrak, "‘Hazine'nin kasasından tek kuruş para çıkmayacak’ dedikleri Kur Korumalı Mevduat ile Hazine kasasından 7 ayda çıkan faiz ödemesi 84,9 milyar TL." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine’nin kasasından Kur Korumalı Mevduat (KKM) 7 ayda 84,9 milyar lira faiz ödemesi yapıldığını belirtti.

Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “‘Hazine'nin kasasından tek kuruş para çıkmayacak’ dedikleri Kur Korumalı Mevduat ile Hazine kasasından 7 ayda çıkan faiz ödemesi 84,9 milyar TL. Hep diyoruz; yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder. Yarım ekonomist, ülkeyi berbat eder.” ifadelerini kullandı.

 

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