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Öztrak'tan Merkez Bankası açıklaması: Kasaya bakarsanız zekata muhtaç

CHP Sözcüsü Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası'nın döviz rezerviyle ilgili açıklamasına yanıt verdi. Öztrak, “Erdoğan'ın verdiği rakamlara bakarsanız hac farz olmuş. Kasaya bakarsanız zekata muhtaç. 128 milyar dolar nerede?” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
ANKA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kahramanmaraş’ta yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kastederek, “Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ‘128 milyar dolar nerede’ diye sorup duruyordu. Artık hiç sesleri çıkmıyor. Çünkü bunlar akşam yalan, sabah yalan. Artık ağızlarını açacak halleri bile kalmadı.” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan’a sosyal medyadan yanıt verdi.

Öztrak, yaptığı paylaşımda, “Erdoğan ‘TCMB rezervleri 118 milyar doları buldu’ diyor. Kasadaki 140 milyar dolarlık borç senedi ve emanet dövizi ağzına hiç almıyor. Oysa kasada 21 milyar dolarlık açık var. Erdoğan'ın verdiği rakamlara bakarsanız hac farz olmuş. Kasaya bakarsanız zekata muhtaç.128 milyar dolar nerede?” dedi.

 

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