Öztrak'tan yangın tepkisi: Büyük bir pişkinlikle herkes yerli yerinde oturuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ’a gitti.

Öztrak, Türkiye ve Yunanistan’daki orman yangınlarına müdahaleyle ilgili yöneticilerin tavırlarını kıyasladı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in yangınlara geç müdahale edildiği için Yunan halkından özür dilediğini anımsatan Öztrak, şöyle konuştu:

“Bugün sabah uyandım, Yunanistan’da olup bitene baktım. Yunanistan’da da yangın oldu. Önce yangına geç müdahale ettikleri için Miçotakis çıktı, Yunan halkından özür diledi. Ondan sonra Meclis’ten 500 milyon avroluk bir ek bütçe çıkardılar. O da yetmedi, Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı, yangınla ilgili helikopterleri zamanında hazır edemediği için istifa etti. Bir de bizde olup bitene bakın; bizde büyük bir pişkinlikle herkes yerli yerinde oturuyor.” dedi.

Öztrak, “Buradan bir kez daha söylüyorum. Bu yangına zamanında müdahale edilmediği için Erdoğan, Erdoğan şahsım hükümeti milletten özür dilemelidir. Derhal doğru düzgün ek bütçe yapılmalıdır. Meclis’e doğru bilgi verilmelidir ve son olarak yangına geç müdahale etmenin sorumluları kimse hepsi istifa etmelidir.” diye konuştu.