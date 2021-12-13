Öztunç: 2. kez aynı vaka yaşanıyorsa denetimsizlik var demektir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki demir madeninin atık döküm sahasının aynı yıl içinde ikinci kez çökmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Öztunç, göreve çağırdığı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan, bölge köylüleri olan Karaayıtlıların taleplerine ses vermesini istedi.

Öztunç, şunları kaydetti:

"Vahşi madencilik almış başını gidiyor. Firmalar, kapasitesinin üzerinde üretim yapmanın telaşına düşmüş vaziyette. Bunu denetlemesi gereken makamlar ise aksine bu tarz uygulamaların önünü açıyor. Göstermelik para cezaları ile halkın ağzına bal çalıyor. Memlekette denetlenebilirlik, hesap verebilirlik gibi kavramlar içselleştirilememiş, kağıt üzerinde kalmış. Milletin meclisine hesap vermeye gelen bakanlar racon kesip, suçlarını örtmeye çalışıyorlar. Aynı tesiste, aynı yıl içerisinde ikinci kez aynı vaka yaşanıyorsa denetimsizlik var demektir. Bakanın gücü madenciye değil millete yetiyor.

"Madra Barajı'na kimyasallar doldu"

Bu barajlar neden kaldıramayacakları yükleri taşıyor, doyumsuzluk yüzünden. Yangından mal kaçırır gibi davranıyorlar. Firmanın işletme ruhsatı ÇED'den muaf tutulmuş. En ufak bir yağışta tüm kimyasallar bir anda suya ve toprağa karışıyor. Madra Barajı'na kimyasallar doldu. Sağlıklı gıdaya, temiz içme ve kullanma suyuna erişim haklarını ağır bir şekilde ihlal ediyorlar. Bütçesinin tamamına yakınını betona ayıran Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı tekrar göreve çağırıyorum. Sayın Murat Kurum, Karaaayıt köylülerinin taleplerine bir ses verin ve gereğini yapın."