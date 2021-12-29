Öztunç: Devlete ait ne kadar hazine arazisi varsa satılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, yaptığı açıklamada; devlete ait hazine arazilerinin satılmasını eleştirdi.

Öztunç, "Millet İttifakı’nın iktidarında, CHP’nin iktidarında bu satışların hepsinin hesabı sorulacak ve kamuya aitken ucuz fiyatlara satılan her yer yeniden kamuya kazandırılacak." dedi.

Öztunç şunları söyledi:

"AKP iktidarı, Recep Tayyip Erdoğan artık neredeyse her şeyi satıyor. Devlete ait olan Cumhuriyet’in tüm kazanımları satıldı. SEKA, TEKEL fabrikaları, şeker fabrikaları, demir çelik fabrikaları, santraller, tank palet, Telekom… Hepsini sattılar.

Hazine’de toplanan parayı çarçur ettiler. Hazine’nin parasını gece yarısı spekülasyonlarla, döviz kurunu artırıp indirmekle çar çur ettiler. 128 milyar doları buharlaştırdılar. Devlete ait ne kadar kazanım varsa sattılar ve paraları yediler, yandaşlarına yedirdiler.

Şimdi sıra sahil arazilerine geldi. 12 Kasım’da Türkiye’nin cennet köşesi Bodrum Bitez’de 30 dönüm arazi satıldı. Bugün itibariyle Tayyip Erdoğan imzasıyla yine Bodrum Bitez’de bu defa 19 dönüm arazi peşkeş çekildi, satıldı. Bütün kuşlar bitti, sıra leyleğe geldi. Devlete ait ne kadar hazine arazisi varsa satılıyor. Neden? Çünkü hazinede para kalmadı. Neden, giderayak devlete ait tüm arazileri satarak yandaşlarına peşkeş çekiyorlar.

Bunun hesabı sorulmayacak mı zannediyorlar? Millete ait olan, toplumun tüm kesimlerine ait olan hazine arazilerini yandaşlarına peşkeş çekiyorlar. Faize haram diyorlar. Ama milletin arazisini satmaya ses çıkarmıyorlar.

Millete ait olan bu arazileri satmak günah değil mi? Recep Tayyip Erdoğan ve yandaşları ve yanındakiler haraç mezat devleti soyuyorlar, soymaya devam ediyorlar. İktidardan düşüyorlar ve giderayak Hazine’ye ait olan her şeyi satmaya devam ediyorlar. Millet İttifakı’nın iktidarında, CHP’nin iktidarında bu satışların hepsinin hesabı sorulacak ve kamuya aitken ucuz fiyatlara satılan her yer yeniden kamuya kazandırılacak."