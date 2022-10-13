Öztunç: Kahramanmaraş'ta suya yüzde 50 indirim teklifi gündeme alınmadı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, CHP’li ve İYİ Partili üyelerin su tarifesinde yüzde 50 indirim yapılması yönünde teklif verdiği, teklifin gündeme alınmasının AK Partili üyeler tarafından reddedildiği bildirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“AK Parti’nin ne kadar iki yüzlü siyaset ürettiğinin ispatını birazdan size yapacağım. Birkaç gün önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili meclis üyeleri bir önerge verdi. Dediler ki; ‘Ankara’da su fiyatlarına yüzde 50 indirim yapılsın.’ Önergeyi yine AK Partili meclis üyelerinin çoğunluğuyla kabul ettiler. Aynı önergeyi bu biz Kahramanmaraş’ta CHP olarak verdik. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ndeki CHP’li meclis üyeleri bugün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na önerge verdiler. Dediler ki; ‘Kahramanmaraş’ta su fiyatları yüzde 50 indirilsin.’ Ne mi oldu? AK Parti’nin iki yüzlülüğü ortaya çıktı. AK Partili meclis üyeleri gündeme dahi almadılar, gündeme alınmasını oyladılar ve AK Partili üyelerin oy çokluğuyla Kahramanmaraş’ta suya yüzde 50 indirim yapılması gündeme alınmadı. Yani CHP’li ve İYİ Partili meclis üyeleri önerdiler, AK Partili meclis üyelerinin çoğunluğuyla Kahramanmaraş’ta suya yüzde 50 indirim yapılması önergesi gündeme dahil alınmadı. AK Parti’nin iki yüzlülüğünün ispatı budur.

Ankara’da suya yüzde 50 indirim getiriyorlar AK Partili meclis üyeleri, Kahramanmaraş’ta suya indirime ret veriyorlar. Ankara’da su ucuz satılsın diyorlar, Kahramanmaraş’ta pahalı satılsın diyorlar. Son 12 ayda Kahramanmaraş’ta suya yüzde 105 suya zam yapıldı. Kim yaptı? AK Partili belediye yaptı. Üstelik sayaçlar değiştiriliyor, vatandaşın bilgisi, isteği, rızası yok, 500 TL’ye zorunlu olarak değiştiriliyor. Milletin cebinde üç beş kuruş para kalmış o paraya da gök dikmiş AK Partili belediye başkanlığı ve vatandaşın cebindeki parayı da sayaçlar bahanesiyle alıyor. Kahramanmaraş, Türkiye’deki su havzası en yüksek illerden biridir ama suyu en pahalı içen illerden birisidir aynı zamanda.” (ANKA)