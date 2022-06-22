Öztunç: Yangına gece havadan müdahale edilemedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Gençosman Killik, CHP Konya Milletvekilleri Abdüllatif Şener ve İsmail Atakan Ünver, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ile birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Öztunç, Marmaris’te dün akşam çıkan orman yangınıyla ilgili, “Belli ki birileri yakmış, sabotaj ihtimali çok yüksek. Belediye başkanlarının yaptığı açıklamalar da bu yönde. Bir sabotaj olduğu görülüyor. Umarım havadan müdahaleler ile yangın söndürülür ve geçen yılki görüntüler bir kez daha yaşanmaz.” diye konuştu.

Öztunç, “Hükümet, ‘Gece görüşlü yangın söndürme helikopterini dahil ettik’ demişti. Dün gece havadan müdahale edilemedi. Yangın sönecekti ama müdahale olmadı. Çünkü gece görüşlü yangın söndürme helikopteri yok. Hiç ders almamışlar. Aynı iş bilmezlik, aynı becerisizlik, aynı dağınıklık devam ediyor. Geçen yıl neyse bu yıl aynısı yaşanıyor. Biz, bu filmi geçen yıl izlemiştik.” dedi.

Tedbir alınması noktasında uyarıda bulunan Öztunç, “Yazın başında uyarıyoruz. Yazın yine kuru geçeceğini bilerek, yine yangın çıkma ihtimalinin yüksek olduğundan hareketle uyarıyoruz. Tedbir alın. Helikopterse helikopter, uçakça uçak, gece görüşlü helikopter ise helikopter. Yangın söndürme ekibine katın.” diye konuştu.

Öztunç, CHP tarafından Konya Ovası’ndaki sulama sıkıntısıyla ilgili yapılan çalışma hakkında CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’e söz verdi. Şener, 15 Haziran’da Konya’ya giderek başta Devlet Su İşleri olmak üzere meslek odaları ve ilgilileriyle görüştüklerini söyledi. Şener, “Çok sayıda kuyu var. Önemli bir kısmı kaçak kuyu olarak kabul ediliyor. Ancak bu kuyular sulamada kullanılıyor. Elektrik şebekesi bağlanıyor. Ücretleri ödeniyor. Ama ruhsatsız olması nedeniyle elektrik fiyatları çok yüksek. Kredi imkanlarında da sınırlamalar yapılıyor. Bazı çiftçiler, yararlanması gerekenler avantajlardan yararlanamıyorlar. Devletin resmen sulamaya izin verdiği kuyuları ikiye ayırıp ruhsatlı ve ruhsatsız olarak ayırmanın adaletle ilişkisi yoktur.” ifadelerini kullandı.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ise şunları söyledi:

“15 Haziran günü Konya’ya gittik. Orada başta Devlet Su İşleri olmak üzere Ziraat Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası’nı ziyaret ettik. Konya Ovası’nın sulanması ile ilgili problemleri tespit etmeye çalıştık. Önemli sorunlar olduğunu gördük. Çok sayıda kuyu var. Bunların önemli bir kısmı, üçte ikisi kaçak kuyu olarak kabul ediliyor. Ancak bu ruhsatsız kuyular aynı zamanda sulamada kullanılıyor. Elektrik şebekesi bağlanıyor. Ücretlerini ödüyorlar. Ama ruhsatsız kuyu olması nedeniyle elektrik fiyatları daha yüksek. Bu kuyuları kullananların kredi imkanlarından sınırlama yapılıyor. Bazı çiftçilerin yararlanması gereken avantajlardan yararlanamıyorlar. Burada bir çifte standardın olduğu açıkça görülmektedir. Devletin sulama izni verdiği kuyuları iki farklı gruba ayırıp, birinin ruhsatlı, birinin ruhsatsız olduğunu ifade etmenin adaletle ilişkisi yoktur. Onun için fiilen sulamada kullanılan resmen şebekesi devlet tarafından bağlanmış bu kuyuların da ruhsatlandırılması, çiftçiler açısından son derecede önemlidir.

İkinci nokta ise maalesef havzanın su ihtiyacı gerektiği gibi karşılanamamaktadır. Bu konuda hükümet 20 senedir aktif bir faaliyet içine girmemiştir. Yeni yer üstü sulaması ile ilgili tek proje, Mavi Tünel Projesidir. Şimdiye kadar çoktan tamamlanmış olması gerektiği halde tamamlanmamıştır. Başka su kaynaklarından yararlanma ile ilgili hiçbir proje geliştirilmemiştir. Başta Toros dağları olmak üzere sulama ile ilgili yapılabilecek, geliştirilebilecek çok sayıda proje olabilir. Ve bunlar da şimdiye kadar faaliyette olabilirdi. Fakat hükümet, Konya Ovası’nın sulanması konusunda maalesef üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemektedir. Biz CHP olarak, hem yeni su kaynaklarının bulunması, hem elektrik enerjisinin çiftçiye daha ucuz bir şekilde, güneş panellerinden yararlanılarak sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunacağız. CHP iktidarında Konya Ovası su ile yoğun bir şekilde kucaklaşmış olacaktır.”

Gaytancıoğlu: Var olan suyumuzu Konya Ovası’na akıtamıyoruz

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise şöyle konuştu:

“100 yıllık bir rüya. Konya Ovası Sulama Projesi. 8 ili içeriyor. 20 yılda adeta çivi çakılmamış. Su verilmiş, barajlardan çatlaklar oluşmuş. Aktarılan para beşli çeteye aktarılan paralarla karşılaştırıldığında devede kulak. Gıda krizi var. Konya gibi bir tahıl ambarını neden değerlendiremiyoruz. Mühendislik dehası olan bu proje, nerede başlıyor. Beyşehir Gölü’nün sularını akıtmışlar, Toroslardan suyu ovaya akıtmışlar; ama yetmemiş. Çünkü bakir topraklar. Bunu yönetemeyen, bunu planlayamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bütçe yok. Bütçe; kur korumalı mevduat sahiplerine var, çok mutlu bir azınlığa var, çiftçiye gelince bütçe yok. Para bulamıyorlar. Böyle yatırımlar durur mu? Var olan suyumuzu Konya Ovası’na akıtamıyoruz. Çiftçi 36 bin tane, ruhsat alarak kuyu açmış, tarımsal elektrik parası ödüyor. 100 bin ruhsatsız kuyu var. Niye? Devlet görevini yapmamış. Türkiye’nin en büyük sorunu üretim plansızlığı. Biz bu duruma düşebilecek bir ülke miyiz? 85 milyonu değil, 150 milyonu rahatlıkla besleyebilecek bir coğrafyaya sahibiz. Doğrudur, su kaynaklarımız kıttır. Ama mühendislik ilmi var. Konya Ovası’na su götüremiyoruz. Suyun planlaması da suyun yönetimi de son derece önemli. Varsa yoksa beton ekonomisi. Devlet burada asli görevini yapmalı. Konya Ovası’na su götürülmeli.” (ANKA)