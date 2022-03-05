Öztunç: Zeytinlikleri talan edecekler, doğal sit alanlarını da peşkeş çekecekler

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Resmi Gazete’de yayınlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe” tepki gösterdi.

Öztunç yaptığı açıklamada, bakanlığın sit alanlarında elektrik hatlarına, barajlara ve hatta enerji santrallerine izin verdiğini belirtti. Bu alanlarda hayvancılık, balıkçılık, bitki yetiştiriciliği gibi pek çok faaliyetin sit alanlarında yapılabilir hale getirildiğini ifade etti.

Öztunç açıklamasında şunları söyledi:

"Zeytinlikleri talan etme yönetmeliğinin ardından doğal sit alanlarına gözleri diktiler. Zeytinlikleri talan edecekler, doğal sit alanlarını da peşkeş çekecekler. Doğal sit alanlarında tarihimiz, turizm var, sahillerimiz var. Gözlerini para hırsı bürümüş, her şeyi para için yapıyorlar. Giderayak millete, devlete ait ne varsa hiç düşünmeden yandaşlarına, ‘beşli çeteye’ peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı bahane ediyorlar, enerjide dışa bağımlılığı bahane ederek, birikimlerimizi, sahillerimizi, sit alanlarımızı, en değerlimiz olan zeytini talan peşindeler. Buna izin vermeyeceğiz. Akıllarını başlarına toplasınlar. Bu memleket, bu devlet hepimizin. AK Parti ‘beşli çeteye’ peşkeş çekmek için bu tür operasyonlara son versin.”

"Ekonomik krizden çıkış planı doğayı yandaşa satmak"

Öztunç, ayrıca yaptığı yazılı açıklamada ise şunları kaydetti:

“Dün zeytinlikleri verdiler şimdi de sıra doğal sit alanlarına sıra geldi. Saray iktidarının ekonomik krizden çıkış için yeni planı belli ki tüm doğayı yandaşa satmak. Doğal sit alanında bir enerji santraline ya da entegre tesise neden ve nasıl izin verirsiniz? Sit alanları bizim tarihimiz. Tarihimizi, yaşamımızı parayla satmak istiyorlar. İktidarın gözünü para hırsı bürümüş. Özellikle birinci derece sit alanlarında, yani kesin korunacak alanlarda, kesin yapılaşma yasağı vardır. İstisnaya bile yer yoktur.

Bakanlık buralarda bile ‘Balıkçılık yapılabilir, atık su, içme suyu, doğal gaz ve elektrik hatları inşa edilebilir’ demiş. Daha da ötesi ikincil ve üçüncül koruma alanlarında ise enerji santrallerine, iskelelere, tarım ve hayvancılık amaçlı entegre tesislere izin veriliyor. Adı üzerinde burası bir doğal sit alanı. Bunlara izin vermek için ülkede enerji santrali ya da balıkçılık yapacak başka bir yer kalmamış olmalı. Bu alanların birincil önceliği korunmasıdır. Bir sit alanına enerji santrali inşa etmeye izin vermek nasıl bir anlayıştır? Çevre Bakanı doğal güzelliklerimizi yağmalatmak istiyor herhalde. Bu yapılanların başka bir amacı olamaz.”

“Değil çevre koruma ilkeleri, yargı kararları bile tanınmıyor”

Öztunç, yönetmelikte geçtiğimiz yıl da değişiklik yapıldığını ve bu değişiklikler hakkında davanın sürdüğünü anımsattı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“AKP iktidarının bu yönetmelikle kavgası biliyoruz ki yıllardır sürüyor. Doğal sit alanlarıyla olan dertleri bir türlü bitmedi. Önce Bakanlık aldığı ilke kararlarıyla Yönetmeliğe aykırı olan faaliyetleri uygulamak istedi. Sonra yetmedi, doğal sit alanlarının koruma ilkelerini Yönetmelikte baştan aşağı değiştirdi. 16 Mart 2020 tarihinde yapılan değişikliklerin iptali için açılan davada Danıştay bazı maddelerinin yürütmesini durdurmuştu. Davada iptal kararı beklenirken ve halihazırda yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen Bakanlık tekrar aynı şeyleri bugün yönetmeliğe koymuş. Mahkeme demiş ki bu faaliyetler hukuka aykırı, yönetmelikten çıkması lazım. Ama Bakanlık ısrarla Yönetmeliğe geri koymuş. İktidarın sit alanlarımız üzerinden para kazanmak için devam eden bu ısrarı inanılır gibi değil. Değil çevre koruma ilkeleri, yargı kararı bile tanınmıyor." (ANKA)