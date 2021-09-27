Öztunç'tan TOKİ'ye: Niye yurt yapmıyorsun?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarını değerlendirdi.

Öztunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Ya elinize dilinize dursun. Şu anda bunlar 650 liraya çıktı. Nereden nereye geldik?” sözlerini, “Recep Tayyip Erdoğan’ın elini, dizine, gözüne dursun. Ya bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp da millete ‘elinize, dizinize dursun’ der mi? ‘Efendim 45 liracıktı da biz 650 TL burs vermeye başladık. Burs değil kredi o bir defa, geri alacak onu.” diye değerlendirdi.

Erdoğan’ın, burslara ilişkin iktidara gelmeden önce öğrencilere ’45 TL’ verildiği sözlerini anımsatan Öztunç, “45 TL burs verildiği zaman bir çeyrek altın 32 TL’ydi. Yani öğrenci bir çeyrek altın alıyordu, üzerine 13 TL parası kalıyordu. Şimdi 650 TL veriyor, bir çeyrek altın 850 TL. 200 TL daha üstüne koyması gerekiyor. Hesabı yaparken de yanlış yapıyor. Bilmiyor çünkü. Ekonomist olduğunu söylüyor ama ekonomiden anladığı falan yok. Milleti kandırmak konusunda pek bir mahirdir Erdoğan.” dedi.

"Türkiye'de yurt sorunu var"

ANKA'ya değerlendirmelerde bulunan Öztunç, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Yurt sorunu yok. Nasıl yok ya. Ben bir milletvekiliyim, her gün sadece bana 50, 60 öğrenciden talep geliyor. Binlerce talep geldi şu ana kadar. CHP Genel Merkezi’mize gelen telefonun haddi hesabı yok. Eskiden aileler çocuklarını, acaba üniversite sınavını kazanacak mı diye kaygı duyardı, şimdi çocuk kazanacak da gittiği yerde yurtta nasıl kalacak, yurt bulabilecek mi, barınma ihtiyacını giderebilecek mi, diye kaygılanmaya başladılar. Türkiye’de çok ciddi bir yurt sorunu vardır. Erdoğan yok dese de var. Gerçek bu. Tayyip Erdoğan yandaş kanalları izlediği, vatandaşla muhatap olmadığı için olayın farkında olmayabilir. Çünkü onun çevresindekilerin hiçbirinin çocuklarının yurt sorunu yok. Maşallah hepsinde para gırla. Onlar zaten çocuklarına özel evler tutuyorlardır.”

"Yurt sorununu çözeceğiz"

Millet İttifakı’nın iktidarın yurt sorununun bir yıl içinde çözüleceğini vurgulayan Öztunç, şunları söyledi:

“Türkiye’de yurt sorunu diye bir sorun kalmayacak. 19 yıldır hükümetler, yurt sorununu çözemediler. Biz inşallah geliyoruz, ilk seçimde iktidar olacağız. Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda Türkiye’nin yurt sorunun çözeceğiz. İlk bir yılda. CHP’li belediye şu anda ellerinden geldiği kadar, bütçesi elverdiği müddetçe yurt sorununu çözmeye çalışıyor. Bu sorun çıktığı zaman belediyelerimiz eğer yurdu yoksa boş apartmanları kiraladılar. Belediyeye ait yerler varsa yurda çevirdiler. Bir şekilde çocuklar barınma ihtiyacını gidersinler istediler. Bunun için çalıştılar. Devam edeceğiz, yurt sorununu çözeceğiz.”

Öztunç, “Kredi ve Yurtlar’dan sorumlu Gençlik ve Spor Bakanı, yurt sorununa ilişkin bir soru geldiği zaman, çıkıyor yurt sorununu konuşmuyor, siyaset yapıyor. ‘Ey CHP’ diyor, ‘ey Kılıçdaroğlu’ diyor. Kardeşim sen Gençlik ve Spor Bakanı’sın, senin yurt sorununu çözmen gerekir. Öyle güneş gözlüğünü takıp havalı havalı gezmeye benzemez bu işler. Bakan, Türkiye’deki gençlerin yurt sorunlarını çözmek için o koltukta. Millet o görevi onun için verdi.” diyerek Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu eleştirdi.

TOKİ’nin orman yangınlarının yaşandığı sırada ortaya çıkardığı projelerini hatırlatan Öztunç, şunlar söyledi:

“TOKİ diye bir kuruluş, yurt yapsın diye var. TOKİ denilen kuruluş, apartmanlar yapıp para kazansın diye yok. Deprem, sel, yangın oluyor, bir bakıyorsunuz TOKİ hemen projeleri çıkarıyor. Daha yangın sürerken. Yurt niye yapmıyorsun kardeşim. Beyninizin arkasında başka plan mı var? Öğrenciler, devlete ait yurtlara gidemesin de bazı tarikatların, cemaatlerin yurtlarına gitsin diye mi bunu yapıyorsunuz? Bu düzeni değiştireceğiz.”

Yurtların planlaması konusunda Öztunç, şöyle konuştu:

“Devlet yapar, ama hükümet hiçbir şey yapamıyor. 19 yıldır bunlar devleti yönetiyorlar beceriksizler. Yangın olur, yangını söndüremezler. Uçak yok çünkü, düşünmemişler, planlamamışlar. Sel olur, dere yataklarına ev izni verdikleri için apartmanlar yıkılır, selin önünde gider ve insanlar hayatlarını kaybederler. Öğrenciler sınavı kazanır, yurt sorunu çıkar karşılarına, yurt sorununu çözemezler. Yönetemiyorlar, beceremiyorlar. 19 yıldır hükümetteler ve Türkiye’ye çok büyük bir hasar verdiler. Yöneten bir iktidarın gelmesi gerekiyor, Millet İttifakı’nın gelmesi gerekiyor, gelecek de inşallah.”